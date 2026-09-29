Le patron d'ASML : les interdictions contre la Chine renforcent le développement de Huawei

Le patron d'ASML, le principal fournisseur européen d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, Christophe Fouquet, a souligné que les restrictions à l'exportation imposées à la Chine pourraient avoir des résultats opposés à ceux escomptés. Selon le Financial Times, au lieu de réduire la dépendance aux technologies étrangères, ces restrictions incitent les entreprises chinoises, menées par Huawei, à accélérer le développement de leurs propres technologies. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, la création d'appareils complexes tels que les scanners EUV et la recherche d'alternatives n'est pas une tâche facile. Ces systèmes intègrent plus de 100 000 composants, et leur fabrication implique 200 fournisseurs principaux et près de 2 000 entreprises dans le monde. La création d'une infrastructure alternative complète reste complexe, notamment en raison de la présence de géants tels que Zeiss pour l'optique, Trumpf pour les lasers et VDL pour les composants de haute précision.

L'adaptation technologique de la Chine

Actuellement, les entreprises chinoises et Huawei sont privées de l'accès aux équipements EUV modernes. De plus, la fourniture de systèmes DUV plus anciens devient de plus en plus difficile. Néanmoins, les fabricants chinois s'adaptent en modifiant les équipements existants, en optimisant les processus et en effectuant des opérations de lithographie supplémentaires pour contourner ces obstacles.

En utilisant les équipements DUV existants, les usines chinoises continuent de produire avec succès des puces de classe 7 nm. Cela démontre que le potentiel technologique du pays ne cesse de croître. Actuellement, les autorités américaines envisagent d'imposer des restrictions supplémentaires sur les dernières voies d'approvisionnement d'ASML vers la Chine.

Dans cette situation, la question principale n'est pas seulement de savoir si la Chine peut copier ou reproduire les équipements étrangers existants, mais dans quelle mesure ces restrictions à l'exportation accélèrent le processus de création d'une infrastructure de production indépendante dans le pays.