Les propriétaires d'iPhone 18 Pro rencontrent encore des erreurs d'écran avec le nouveau système d'exploitation

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Les propriétaires d'iPhone 18 Pro rencontrent encore des erreurs d'écran avec le nouveau système d'exploitation

Alors que les appareils de nouvelle génération s'imposent sur le marché, les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs restent au centre des discussions. Selon ixbt.com, les propriétaires d'iPhone 18 Pro, l'un des derniers smartphones phares d'Apple, continuent de souffrir de certains dysfonctionnements de l'affichage, même après la dernière mise à jour du système d'exploitation. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Comme on le sait, l'entreprise a récemment publié un logiciel spécifique pour ses appareils afin de corriger une série d'erreurs importantes. Cette mise à jour visait à assurer la stabilité des smartphones et à éliminer les principaux défauts identifiés précédemment, suscitant des attentes positives parmi les utilisateurs.

Quels problèmes la mise à jour a-t-elle résolus ?

La nouvelle version logicielle, présentée au public le 28 septembre de cette année, devait corriger plusieurs défauts techniques graves. Notamment, ce paquet était destiné à résoudre les cas de redémarrage spontané survenant sur les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

De plus, cette version devait résoudre des problèmes tels que le dysfonctionnement de Face ID, les artefacts colorés apparaissant lors d'un zoom 2x pendant la prise de vue, ainsi que le gel de l'écran tactile lors de l'ouverture simultanée du Centre de notifications et du Centre de contrôle.

Artefacts à l'écran et conclusions des experts

Cependant, malgré les mesures prises, il s'est avéré que tous les problèmes n'ont pas été entièrement résolus. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le célèbre insider Tarun Vats a clairement montré que d'étranges artefacts visuels persistent sur l'écran d'accueil de l'iPhone 18 Pro fonctionnant sous le nouveau système d'exploitation.

Dans la vidéo diffusée, l'auteur pose une question légitime sur la raison pour laquelle le géant de la technologie n'a toujours pas corrigé ce défaut visible. Malgré l'installation du nouveau paquet logiciel, les rapports d'utilisateurs concernant des dysfonctionnements visuels similaires continuent d'affluer.

Pour l'instant, il n'y a pas de conclusion définitive quant à savoir si ces artefacts observés sont directement liés à des défauts logiciels ou s'il s'agit d'un problème matériel caché. Les experts surveillent la situation de près et attendent que les prochaines mises à jour apportent des éclaircissements sur ce point.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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