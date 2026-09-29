Apple publie une mise à jour urgente iOS 27.0.1 pour l'iPhone 18 Pro

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Apple publie une mise à jour urgente iOS 27.0.1 pour l'iPhone 18 Pro

Deux semaines après le lancement d'iOS 27, Apple a publié sa première mise à jour logicielle majeure, iOS 27.0.1. Selon ixbt.com, cette mise à jour rapide vise à corriger plusieurs problèmes critiques sur les appareils phares, notamment des dysfonctionnements liés à Face ID et à l'appareil photo. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Les changements principaux concernent spécifiquement les utilisateurs d'iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max. Ces dernières semaines, les propriétaires de ces appareils se plaignaient de redémarrages inattendus du smartphone lors d'erreurs de reconnaissance faciale. De plus, dans certains cas, la fonction Face ID cessait temporairement de fonctionner, rendant sa configuration difficile.

Correction des erreurs de l'appareil photo et de l'interface

Le nouveau logiciel ne se contente pas de corriger les failles de sécurité et biométriques, il améliore également d'autres capacités matérielles. En particulier, le problème des artefacts de couleur indésirables apparaissant sur les photos prises avec un zoom 2x dans certaines conditions d'éclairage et avec une ouverture f/1.48 a été résolu. Ce problème avait été observé sur un nombre limité de modèles d'iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max.

En outre, un autre problème critique lié à la stabilité de l'interface a été corrigé. Il avait été constaté que l'écran tactile pouvait cesser de répondre lorsque le Centre de notifications et le Centre de contrôle étaient ouverts simultanément. La mise à jour empêche ce type de blocage.

Comment installer la mise à jour ?

Actuellement, la mise à jour iOS 27.0.1 est disponible pour tous les utilisateurs compatibles et peut être installée de manière standard via les réglages du smartphone. Pour ce faire, il suffit d'accéder à « Réglages », puis de sélectionner « Général » et « Mise à jour logicielle ».

Parallèlement, les autres utilisateurs de l'écosystème Apple n'ont pas été oubliés. La société a également publié simultanément les mises à jour iPadOS 27.0.1 et visionOS 27.0.1. Pour les utilisateurs n'ayant pas encore migré vers la nouvelle génération de système d'exploitation, les versions iOS 26.7.1 et iPadOS 26.7.1 ont été préparées pour garantir la sécurité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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