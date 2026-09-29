TCL défie Samsung : lancement de nouveaux téléviseurs ultra-fins

TCL a présenté une nouvelle gamme de téléviseurs baptisée Designer, dotée d'un design moderne qui s'intègre parfaitement aux intérieurs. Selon ixbt.com, les modèles A300L et A400U, fonctionnant sous Google TV, attirent l'attention avec leur châssis de seulement 2,8 cm d'épaisseur et leur galerie d'art intégrée. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Ces appareils ne sont pas seulement des appareils électroménagers, mais servent également de cadres numériques pour embellir la pièce. Les téléviseurs sont équipés d'écrans mats antireflets, permettant une utilisation confortable même dans des pièces lumineuses.

Gamme de modèles et capacités techniques

Le modèle A300L dispose d'une dalle 4K QLED avec un revêtement ultra-mat. De plus, cet appareil est livré avec un cadre magnétique interchangeable. Les utilisateurs peuvent facilement changer la couleur du cadre pour l'adapter à leur décoration intérieure.

Cette version est disponible en 55, 65 et 75 pouces, tandis qu'une version plus grande de 85 pouces est prévue pour une sortie ultérieure. Le modèle A400U a été développé en s'appuyant sur des technologies encore plus avancées.

Technologie avancée et concurrence sur le marché

Le modèle A400U, plus sophistiqué, est équipé d'une dalle 4K QD-Mini LED, offrant un contraste élevé et un système de gradation locale précis. Malgré cela, l'appareil conserve son châssis ultra-fin et permet une installation murale sans espace.

La série A400U est proposée en diagonales d'écran de 55, 65, 75 et 85 pouces. Ces caractéristiques font des nouveaux produits TCL de sérieux concurrents pour la célèbre gamme de téléviseurs The Frame de Samsung.

Concernant sa position sur le marché, selon ixbt.com, le prix des téléviseurs de base de la série Designer chez le détaillant Best Buy commence à 900 USD.