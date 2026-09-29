Les capacités photographiques uniques du smartphone Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoilées

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Les capacités photographiques uniques du smartphone Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoilées

Des photos impressionnantes prises avec le nouveau flagship de la marque Honor, le Honor Magic 9 Pro Max, ont été publiées sur Internet. Selon IXBT.com, ces clichés démontrent clairement l'énorme potentiel de l'appareil dans le domaine de la photographie mobile ainsi que ses capacités avancées en matière d'appareil photo. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

L'auteur des clichés est un membre de l'équipe Honor Imaging, qui a qualifié le smartphone de véritable « caméra de cinéma portable ». Selon lui, le nouvel appareil est capable d'atteindre des résultats élevés en matière de technologies de prise de vue et occupe une place unique parmi les appareils mobiles.

Objectif externe et photos d'oiseaux

Selon la publication, l'un des points notables concerne les photos prises à l'aide d'un objectif externe supplémentaire avec une distance focale de 500 mm. L'auteur souligne que ces clichés n'étaient pas initialement inclus dans la présentation, mais ont été publiés séparément en raison de leur qualité et de leur succès.

La majeure partie des photos se concentre sur la capture d'oiseaux, où la grande distance focale a permis aux experts de réaliser des gros plans nets et de haute qualité, même à longue distance. Selon les spécialistes, cela marque une nouvelle étape dans le domaine de la photographie d'oiseaux sur les appareils mobiles.

Caractéristiques principales du smartphone

Rappelons qu'auparavant, Honor avait officiellement présenté son modèle Magic 9 Pro Max. Lors de cette présentation, les fabricants avaient mis l'accent sur l'autonomie élevée de l'appareil ainsi que sur son système de prise de vue mobile avancé.

Actuellement, l'appareil photo du smartphone et ses capacités suscitent un grand intérêt parmi les passionnés de technologie. La capacité de travailler avec des objectifs externes devrait ouvrir de nouvelles possibilités créatives pour les amateurs de photographie mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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