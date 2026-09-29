La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (OuzPFL) a officiellement dévoilé la liste finale des candidats au titre de « Meilleur joueur » du mois de septembre dans le championnat national, la Superlig. Les six joueurs sélectionnés par la Ligue ont apporté une contribution majeure aux victoires de leurs clubs respectifs tout au long du mois, affichant une grande efficacité.

Deux joueurs du club de Nasaf (Karshi) figurent sur la liste : Sharof Muhitdinov, impliqué directement dans 6 buts en 2 matchs, et Adenis Shala, auteur de 2 buts. Sont également en lice le milieu offensif de Navbahor, Shohrux Abdurahmonov, le légionnaire de Surkhon, Tornike Zebniaru, le joueur régulier de Sogdiana, Filip Ivanovich, ainsi que le milieu défensif de l'AGMK, Giorgi Papava.

« 6 points phénoménaux pour Muhitdinov, la domination de Nasaf et 6 candidats » : 5 points clés du bilan du mois

Faits officiels les plus importants sur les joueurs sélectionnés pour le titre de héros du mois de septembre en Superlig :

Deux candidats de Nasaf : Sharof Muhitdinov et Adenis Shala ont été nommés grâce à leurs performances ;

L'efficacité fantastique de Muhitdinov : Le milieu de terrain des « Dragons » a enregistré 2 buts et 4 passes décisives (soit 6 actions décisives au total) en seulement 2 rencontres ;

Un but par match pour Shohrux Abdurahmonov : Le représentant de Navbahor a disputé 3 matchs en septembre et a marqué 3 buts ;

Concurrence des légionnaires étrangers : La liste comprend 3 légionnaires : Zebniaru (Surkhon), Ivanovich (Sogdiana) et Papava (AGMK) ;

Vote ouvert entre les 6 candidats : Le meilleur joueur du mois sera bientôt déterminé sur la base des conclusions des experts et des fans.

OuzPFL : Classification des candidats au titre de meilleur joueur du mois de septembre

Comparaison des statistiques officielles des candidats en septembre :

Joueur (Candidat) Club Matchs joués Buts marqués Passes décisives (Assists) Points au système But+Passe Sharof Muhitdinov Nasaf 2 2 4 6 Shohrux Abdurahmonov Navbahor 3 3 0 3 Adenis Shala Nasaf 2 2 0 2 Tornike Zebniaru Surkhon 3 2 0 2 Filip Ivanovich Sogdiana 3 2 0 2 Giorgi Papava AGMK 3 2 0 2

Football et expertise tactique : Qui a le plus de chances de devenir le héros du mois ?

Conclusions des journalistes sportifs locaux, analystes et commentateurs :

« Le statut de favori absolu de Sharof Muhitdinov » : En termes de chiffres et de coefficient d'efficacité sur le terrain, le milieu de terrain de Nasaf se distingue clairement ; marquer 6 points en 2 matchs est une performance rare dans le football moderne, et son contrôle du milieu de terrain en septembre a renforcé la position de Nasaf dans la course au titre ;

La régularité de Shohrux Abdurahmonov : Le leader de Navbahor a marqué dans chaque match, maintenant son statut de leader offensif unique ; ses buts décisifs pourraient lui donner un avantage majeur dans le vote des fans ;

L'importance collective des légionnaires : Zebniaru, Ivanovich et Papava sont des maillons décisifs pour leurs clubs ; en particulier, les 2 buts marqués par Papava, bien qu'il soit milieu de terrain, ont été cruciaux pour la position de l'AGMK en haut du classement.

Selon vous, qui mérite le plus d'être le meilleur joueur de septembre au vu de ses performances : Sharof Muhitdinov, impliqué dans 6 buts, ou Shohrux Abdurahmonov, qui a marqué à chaque match ? Laissez vos choix et commentaires, et partagez l'analyse de la compétition la plus intense de notre championnat national avec tous les fans de football !