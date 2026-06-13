La star d'Arsenal Leah Williamson se repose à Ibiza après une blessure

La défenseuse d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, Leah Williamson, passe sa période de convalescence sur l'île d'Ibiza suite à sa dernière blessure. La footballeuse a partagé des moments de ses vacances sur les réseaux sociaux, publiant des photos aux côtés du mannequin américain Elle Smith. Williamson profite d'une courte pause après une saison exigeante en club et en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com .

La capitaine de l'équipe d'Angleterre a été contrainte de manquer le dernier rassemblement sous la direction de Sarina Wiegman en raison de sa blessure. Bien que la défenseuse centrale ait suivi son programme de rééducation, elle n'a pas pu participer aux matchs contre l'Espagne et l'Ukraine en raison d'un problème au genou. Grace Fisk a été appelée en équipe nationale à sa place.

Sarina Wiegman a souligné à plusieurs reprises l'importance de préserver la santé de sa défenseuse. Le staff médical ne veut prendre aucun risque tant que Leah Williamson n'est pas totalement rétablie. Depuis son retour d'une longue blessure au genou, la star d'Arsenal a du mal à maintenir un temps de jeu régulier en raison de problèmes musculaires récurrents.

Williamson reste l'une des figures les plus influentes tant pour Arsenal que pour l'équipe d'Angleterre. Les blessures au début de la saison 2025-26 ont eu un impact négatif sur sa forme. Néanmoins, elle reste un élément clé des plans de Renee Slegers et de Sarina Wiegman. Actuellement, l'objectif principal de la joueuse est de se rétablir complètement pour revenir sur les terrains d'ici la saison 2026-27.