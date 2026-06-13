La star d'Arsenal Leah Williamson se repose à Ibiza après une blessure

·38·Sport
La star d'Arsenal Leah Williamson se repose à Ibiza après une blessure

La défenseuse d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, Leah Williamson, passe sa période de convalescence sur l'île d'Ibiza suite à sa dernière blessure. La footballeuse a partagé des moments de ses vacances sur les réseaux sociaux, publiant des photos aux côtés du mannequin américain Elle Smith. Williamson profite d'une courte pause après une saison exigeante en club et en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com .

La capitaine de l'équipe d'Angleterre a été contrainte de manquer le dernier rassemblement sous la direction de Sarina Wiegman en raison de sa blessure. Bien que la défenseuse centrale ait suivi son programme de rééducation, elle n'a pas pu participer aux matchs contre l'Espagne et l'Ukraine en raison d'un problème au genou. Grace Fisk a été appelée en équipe nationale à sa place.

Sarina Wiegman a souligné à plusieurs reprises l'importance de préserver la santé de sa défenseuse. Le staff médical ne veut prendre aucun risque tant que Leah Williamson n'est pas totalement rétablie. Depuis son retour d'une longue blessure au genou, la star d'Arsenal a du mal à maintenir un temps de jeu régulier en raison de problèmes musculaires récurrents.

Williamson reste l'une des figures les plus influentes tant pour Arsenal que pour l'équipe d'Angleterre. Les blessures au début de la saison 2025-26 ont eu un impact négatif sur sa forme. Néanmoins, elle reste un élément clé des plans de Renee Slegers et de Sarina Wiegman. Actuellement, l'objectif principal de la joueuse est de se rétablir complètement pour revenir sur les terrains d'ici la saison 2026-27.

ArsenalAngleterreLeah WilliamsonFootballFootball Féminin
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Wayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominayWayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominayAujourd'hui, 13:55Pourquoi José Fonte a déclaré que Cristiano Ronaldo est supérieur à Lionel MessiPourquoi José Fonte a déclaré que Cristiano Ronaldo est supérieur à Lionel MessiAujourd'hui, 13:35Lamine Yamal sera-t-il de retour avant le premier match de la Coupe du Monde ?Lamine Yamal sera-t-il de retour avant le premier match de la Coupe du Monde ?Aujourd'hui, 13:09Bellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiquesBellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiquesAujourd'hui, 12:16Miroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son recordMiroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son recordAujourd'hui, 11:16Martinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballMartinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballAujourd'hui, 10:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe