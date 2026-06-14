Un ancien footballeur kazakh évalue les chances de l'Ouzbékistan

La Coupe du Monde 2026 a débuté et le monde du football plonge à nouveau dans une grande fête qui durera plus d'un mois. Le mondial, qui se déroule sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, se poursuivra jusqu'au 19 juillet. Cette édition a une importance historique, car elle réunit pour la première fois 48 équipes nationales.

L'Argentine, championne du monde en titre, tentera de défendre son titre. Parallèlement, des géants comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal et le Brésil devraient mener une lutte acharnée pour le trophée. Bien sûr, pour les supporters d'Asie centrale, l'attention principale est portée sur les débuts historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Prestigieux Sports.kz le site a interviewé Vyacheslav Erbes, vainqueur de la Coupe du Kazakhstan et ancien international, pour recueillir son avis sur les favoris de la Coupe du Monde 2026, les chances du Brésil, la situation de l'Ouzbékistan dans son groupe et le nouveau format.

Selon Erbes, la France et l'Espagne sont les principaux favoris de ce mondial. En même temps, il n'a pas caché son soutien personnel pour l'équipe d'Angleterre.

« À mon avis, les principaux favoris de cette compétition sont les équipes de France et d'Espagne. J'ajouterais également l'Angleterre, que j'apprécie beaucoup. Je soutiens toujours cette équipe », a déclaré Erbes.

En effet, la France est devenue l'une des équipes nationales les plus stables du football mondial ces dernières années. Menés par Kylian Mbappe, les Français représentent un danger sérieux pour n'importe quel adversaire. L'Espagne, quant à elle, aspire à nouveau à des objectifs élevés avec une nouvelle génération de joueurs. L'Angleterre dispose également d'un mélange harmonieux d'effectif puissant, de joueurs expérimentés et de jeunes talents.

Concernant le titre, Erbes a choisi l'Espagne. Selon lui, le football espagnol pourrait revivre son âge d'or.

« Pour faire une prédiction, je choisirais l'Espagne. Depuis 2008, ils ont dominé trois fois consécutivement les championnats d'Europe et du monde. Je pense qu'il est temps de répéter cette période », a déclaré l'ancien footballeur.

Il est connu que l'Espagne, en remportant l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, a formé l'une des générations les plus fortes de l'histoire du football. L'effectif actuel compte également des représentants de la nouvelle génération comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi et Nico Williams. Il est donc naturel de s'attendre à de grands résultats de la part de l'Espagne.

Au cours de l'entretien, Erbes a également été interrogé sur les équipes qui pourraient surprendre. Il a mentionné le Portugal, tout en soulignant qu'il serait plus juste de considérer cette équipe parmi les favoris plutôt que comme un « candidat surprise ».

« On pourrait peut-être citer le Portugal. Pour être honnête, ils ont un effectif très solide, donc il vaut mieux les placer parmi les favoris plutôt que comme une équipe surprise », a-t-il déclaré.

Le Portugal possède effectivement un effectif puissant. L'équipe compte des joueurs de haut niveau tels que Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao et Ruben Dias. Par conséquent, le Portugal est une équipe capable de s'imposer face à n'importe quel adversaire.

Erbes a également indiqué qu'il ne s'attendait pas à de grandes sensations de la part des équipes de niveau moyen. Selon lui, la plus grande opportunité pour ces équipes serait d'atteindre les huitièmes de finale, car le nouveau format a ajouté une étape de seizièmes de finale.

Ce raisonnement est fondé. Avec un format à 48 équipes, davantage de nations ont la possibilité d'accéder aux phases éliminatoires. Cependant, dans les étapes finales, l'expérience, la profondeur de l'effectif, la préparation tactique et le talent individuel deviennent déterminants.

Interrogé sur l'équipe favorite qui pourrait connaître un tournoi décevant, Erbes a cité le Brésil. Selon lui, la « Seleção » pourrait se retrouver en difficulté face à un adversaire sérieux.

« Je ne pense pas que l'un des favoris que j'ai cités jouera totalement mal. Cela ne pourrait arriver que s'ils se rencontraient dès les premières étapes. Parmi les autres favoris, je pense que ce mondial pourrait être décevant pour le Brésil. J'imagine qu'ils subiront une défaite dès qu'ils feront face à un adversaire sérieux », a déclaré Erbes.

Le Brésil est toujours au centre de l'attention lors de chaque Coupe du Monde. Cependant, lors des derniers mondiaux, l'équipe n'a pas obtenu les résultats attendus par les supporters. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions autour du Brésil cette fois encore. L'effectif compte des joueurs talentueux, mais la stabilité et la cohésion d'équipe restent les critères principaux lors des grands matchs.

Erbes a désigné Harry Kane et Kylian Mbappe comme les principaux candidats au titre de meilleur buteur du tournoi. Il a souligné que les deux joueurs sont les attaquants leaders de leurs équipes et participent activement aux coups de pied arrêtés.

« Je mise sur Harry Kane et Kylian Mbappe. Ce sont les attaquants principaux de leurs équipes et ils exécutent souvent eux-mêmes les phases arrêtées », a-t-il déclaré.

Si Kane est le principal espoir offensif de l'Angleterre, Mbappe est l'arme la plus dangereuse de la France. Tous deux font partie des joueurs capables de faire la différence dans les moments décisifs des grands tournois. Ils devraient donc être en tête de la course au titre de meilleur buteur.

La partie de l'entretien la plus intéressante pour les supporters d'Asie centrale a évidemment porté sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Erbes a qualifié la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde de réussite immense et d'événement historique pour le football du pays.

« Le simple fait que l'Ouzbékistan se soit qualifié pour la Coupe du Monde est une réussite immense pour le pays, un événement qui restera dans l'histoire. Mais ils sont tombés dans un groupe très difficile. Si la chance est avec eux, ils pourraient passer au tour suivant via la troisième place. Mais personnellement, je pense qu'ils finiront derniers du groupe », a déclaré l'ancien footballeur.

Bien sûr, cet avis peut sembler déplaisant pour les supporters ouzbeks. Cependant, lors d'une Coupe du Monde, chaque expert s'exprime en se basant sur son analyse, la force des adversaires et les facteurs d'expérience. Le groupe n'est effectivement pas facile pour l'Ouzbékistan. Notre équipe nationale affrontera des adversaires puissants et chaque match exigera une préparation maximale.

En même temps, la participation de l'Ouzbékistan à ce tournoi a déjà une importance historique. Le principal espoir des supporters est que l'équipe montre du caractère sur le terrain, se batte jusqu'au bout et saisisse sa chance. Si les « Loups Blancs » peuvent démontrer leur discipline, leur vitesse et leur unité, ils peuvent lutter contre n'importe quel adversaire.

Erbes a également donné son avis sur le nouveau format à 48 équipes. Selon lui, ce format est avant tout une grande opportunité pour les équipes qui ne se qualifient habituellement pas ou rarement pour la Coupe du Monde.

« C'est certainement un grand plus pour les équipes qui ne se qualifient presque jamais ou rarement pour la Coupe du Monde — leurs chances augmentent. L'étape des seizièmes de finale a été ajoutée, le nombre de matchs a augmenté. Pour les spectateurs, c'est certainement intéressant : plus de football, plus d'émotions », a-t-il déclaré.

En effet, le nouveau format a élargi la géographie du football. Désormais, plus de pays ressentiront l'atmosphère du mondial, de nouveaux marchés du football s'ouvriront et les supporters profiteront de plus de matchs. C'est une source de motivation majeure, surtout pour les équipes qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde.

Cependant, Erbes a également attiré l'attention sur le côté négatif de ce format. Selon lui, pour les joueurs qui disputent 60 à 70 matchs par saison entre club et équipe nationale, un tel format représente une charge physique supplémentaire.

« Mais pour les joueurs qui disputent 60 à 70 matchs en comptant toutes les compétitions durant la saison, c'est une charge supplémentaire, quelques matchs de plus. Malgré cela, je pense que si tout le monde s'y était opposé, un tel format n'aurait pas été instauré », a ajouté Erbes.

C'est également une réflexion juste. Dans le football moderne, le calendrier devient de plus en plus dense. Les joueurs participent au championnat, à la coupe, aux coupes d'Europe en club, et aux qualifications et tournois internationaux en équipe nationale. L'augmentation du nombre de matchs au Mondial impose une responsabilité encore plus grande aux joueurs leaders.

Ainsi, Vyacheslav Erbes a exprimé plusieurs avis intéressants sur la Coupe du Monde 2026. Il voit l'Espagne comme le principal candidat au titre, et place la France et l'Angleterre parmi les favoris. Il a évalué le Portugal comme une équipe dotée d'un effectif solide, tandis que le Brésil pourrait, selon lui, échouer plus tôt que prévu.

Son avis sur l'Ouzbékistan peut naturellement être perçu de deux manières. D'un côté, il a reconnu la qualification de notre équipe nationale comme un succès historique. De l'autre, il a évalué avec prudence les chances dans le groupe. Mais c'est là toute la beauté du football : sur le terrain, ce ne sont pas les prédictions, mais le résultat du match qui décide.

Désormais, toute l'attention est portée sur les terrains de la Coupe du Monde. Les favoris doivent prouver leur statut, et les débutants doivent se montrer au monde entier. Pour l'Ouzbékistan, ce tournoi est un test historique, une opportunité majeure et une scène immense pour la nouvelle génération.