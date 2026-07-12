Erling Haaland furieux contre une décision de la VAR : La Norvège éliminée de la Coupe du Monde

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Erling Haaland furieux contre une décision de la VAR : La Norvège éliminée de la Coupe du Monde

L'une des plus grandes stars du football mondial, Erling Haaland, n'a pas caché sa frustration après l'élimination de la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, au terme d'un match dramatique. Lors de la rencontre disputée au stade de Miami, les Norvégiens se sont inclinés 2-1, quittant ainsi le tournoi. Cependant, après le coup de sifflet final, l'attention s'est portée non pas sur le résultat, mais sur une décision arbitrale controversée. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En seconde période, un but inscrit par Torbjorn Lysaker Heggem a été annulé après l'intervention de la VAR. Les arbitres ont jugé qu'Erling Haaland avait commis une faute lors d'un duel avec son futur coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson. Cette situation a été le tournant du match et a anéanti les espoirs de victoire de la Norvège.

La décision de la VAR et la protestation de Haaland

Selon Goal.com, l'attaquant de 25 ans a déclaré dans une interview après le match qu'il se sentait « vide et amer ». Pour Haaland, le duel avec Elliot Anderson était une action de jeu normale et siffler une faute dans de telles circonstances est contraire à l'esprit du football. L'attaquant a qualifié la décision des arbitres de « très faible » et injustifiée.

« Pour être honnête, je me sens vide à l'intérieur. Je pense que nous méritions mieux. Je ne crois pas qu'il y ait faute sur cette action. J'ai lutté avec Elliot Anderson comme dans chaque duel, il est tombé et le but a été annulé. Si c'est une faute, alors je devrais obtenir un coup franc à chaque match, à chaque situation, car je suis aussi constamment poussé et tiré », a souligné Erling Haaland.

Un autre membre de l'équipe norvégienne, le milieu de terrain de Fulham Sander Berge, a soutenu les propos de son coéquipier. Selon lui, les critères d'arbitrage sur la scène internationale deviennent incompréhensibles. Berge a ajouté que si de tels contacts étaient sanctionnés en Premier League, des dizaines de penaltys seraient sifflés à chaque journée.

La course aux meilleurs buteurs du tournoi

Malgré l'élimination de son équipe, Erling Haaland reste l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde en termes de statistiques personnelles. Il a réussi à marquer 7 buts au cours de la compétition, se classant dans le top 3 des meilleurs buteurs. Actuellement, seuls Kylian Mbappé et Lionel Messi, avec 8 buts chacun, le devancent.

Pour la Norvège, cette défaite est très difficile à digérer, car l'équipe avait montré son meilleur visage en éliminant des géants comme le Brésil sur le chemin des quarts de finale. Cependant, dans la chaleur de Miami, les petits détails et la décision de la VAR ont mis fin aux rêves de demi-finale des Scandinaves. Désormais, Haaland se concentrera sur la nouvelle saison avec Manchester City et sur le fait de jouer dans le même club qu'Elliot Anderson.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиVARМанчестер Ситй
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Jahongir Tursunov
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