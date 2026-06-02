Le ballon officiel de la Coupe du Monde assistera les arbitres

Le monde du football se numérise à grande vitesse, et la prochaine Coupe du Monde 2026 devrait être une véritable révolution à cet égard. Selon la prestigieuse YNews publication, pour la première fois dans cette compétition, la technologie entièrement mise à jour Connected Ball Technology sera pleinement intégrée. Ce système moderne est habilement placé à l'intérieur du ballon officiel du tournoi, Trionda .

Alors, comment fonctionne ce ballon magique et quelles innovations apporte-t-il au football ? Découvrons les secrets de cette technologie spatiale.

Le "micro-cerveau" à l'intérieur du ballon : De quoi le capteur est-il capable ?

Au cœur du ballon innovant se trouve un petit capteur pesant seulement 14 grammes. Il enregistre chaque mouvement sur le terrain en temps réel, 500 fois par seconde. Cela signifie que le système mesure la vitesse de vol du ballon, sa trajectoire, sa rotation et, surtout, le moment exact où le pied du joueur touche le ballon, à la microseconde près.

Ces données ne sont pas seulement collectées. 12 caméras spéciales ultra-sensibles et à haute vitesse installées sous le toit du stade captent le signal provenant du ballon. L'intelligence artificielle combine ces données pour créer un modèle 3D de la situation en quelques secondes et l'envoie directement sur les moniteurs des arbitres.

Fin des hors-jeu et des buts controversés

La raison principale de la création de cette technologie est d'assurer l'équité dans les situations de hors-jeu, qui sont les plus controversées dans le football. Alors que le capteur à l'intérieur du ballon indique le moment exact de la passe, les caméras tracent si l'attaquant était devant ou derrière le défenseur à cette seconde précise.

De plus, le système résout les situations complexes suivantes en quelques secondes :

Déterminer si le ballon a entièrement franchi la ligne de but (but) ;

Détecter si le ballon a touché une main dans la surface de réparation ;

Accélérer considérablement le temps de prise de décision des arbitres.

Un ballon "intelligent" qui se recharge

Il est à noter que le nouveau Trionda ballon est beaucoup plus perfectionné que le ballon Al Rihla utilisé lors de la Coupe du Monde au Qatar. Auparavant, le capteur était suspendu au centre du ballon, mais il est désormais placé dans un compartiment spécialement protégé à l'intérieur de l'un des panneaux. Pour que l'équilibre et le poids du ballon ne soient pas altérés, les ingénieurs ont également installé un système de contrepoids spécial sur le côté opposé.

Tout comme nos téléphones, ces ballons doivent impérativement être chargés avant le match. La petite batterie interne peut tenir 6 heures en fonctionnement continu. Si le ballon sort du terrain et est remplacé, le système se connecte automatiquement au nouveau ballon en une seconde, sans aucune interruption dans la transmission des données.