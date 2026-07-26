Lionel Messi rate le MLS All-Star Game : Pourquoi n'est-il pas sanctionné ?

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Lionel Messi rate le MLS All-Star Game : Pourquoi n'est-il pas sanctionné ?

Le capitaine de l'équipe nationale argentine et star de l'Inter Miami, Lionel Messi, ne participera pas au MLS All-Star Game qui se déroulera cette semaine à Charlotte. Bien que l'octuple Ballon d'Or ait été inclus dans la liste pour ce prestigieux match exhibition contre les étoiles de la Liga MX, il a finalement obtenu une autorisation spéciale. Selon Goal.com, Messi ainsi que son coéquipier Rodrigo De Paul rateront cet événement. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Habituellement, les règles de la Major League Soccer (MLS) prévoient des mesures disciplinaires strictes à l'encontre des joueurs qui manquent le match des étoiles sans raison valable. Cependant, des circonstances particulières fixées pour la saison 2026 épargnent Messi d'une suspension. En effet, les deux joueurs ont participé activement au parcours de l'Argentine jusqu'en finale lors de la Coupe du Monde 2026.

Santé des joueurs et protection de la FIFPro

Lionel Messi et Rodrigo De Paul ont le droit de se reposer conformément aux règles de protection spéciales établies par le syndicat international des joueurs FIFPro. Avant le début de la saison, la MLS et l'Association des Joueurs étaient parvenues à un accord concernant la préservation de la condition physique des joueurs ayant atteint la finale de la Coupe du Monde. Selon le communiqué officiel de la ligue, les clubs ont le droit de déterminer la date de reprise des entraînements et des compétitions pour chaque joueur en se concertant individuellement avec eux.

Cette situation contraste fortement avec la réalité de 2025. À l'époque, Lionel Messi et Jordi Alba avaient refusé de participer au Match des étoiles à Austin quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Comme aucune blessure officielle n'avait été enregistrée à ce moment-là, le règlement de la ligue leur avait automatiquement infligé une suspension d'un match pour la rencontre officielle suivante. Cette décision avait été vivement critiquée par les propriétaires de l'Inter Miami, notamment Jorge Mas, qui avait qualifié les règles de « draconiennes ».

L'absence de Messi a été un coup dur pour les plans marketing de la ligue. L'attaquant argentin avait inscrit 8 buts lors de la Coupe du Monde récemment achevée, remportant le Soulier d'Argent et le Ballon d'Argent. Sa grande forme actuelle avait encore accru l'intérêt des supporters pour ce match.

Néanmoins, l'effectif du MLS All-Star regorge toujours de stars internationales. La liste comprend neuf autres joueurs ayant disputé le Mondial 2026. Cependant, aucun d'entre eux n'ayant atteint la phase finale, ils ne peuvent pas bénéficier du droit au repos obligatoire comme Messi. Ils sont tenus de participer aux ateliers de mardi et au match principal mercredi soir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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