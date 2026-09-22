Darya Latisheva remporte une nouvelle médaille aux Jeux asiatiques : elle devient triple médaillée

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille lors des XXe Jeux asiatiques d'été. Participant à l'épreuve de démonstration, Darya Latisheva a obtenu 19,413 points de la part des juges, décrochant ainsi la médaille d'argent. Ce résultat porte à trois le nombre total de ses médailles personnelles aux Jeux asiatiques.

Les athlètes ouzbeks poursuivent leurs performances médaillées aux Jeux asiatiques de 2026. Une nouvelle médaille a été ajoutée au palmarès de Darya Latisheva.

L'athlète représentant l'Ouzbékistan a démontré son talent dans l'épreuve de démonstration, recevant des juges 19,413 points .

Ce score a permis à Latisheva de décrocher la deuxième place et de monter sur le podium.

19,413 points — Latisheva remporte la médaille d'argent

Dans l'épreuve de démonstration, les juges évaluent la technique des athlètes, la qualité de l'exécution des mouvements et la maîtrise du programme.

Darya Latisheva a terminé sa prestation avec un résultat élevé.

Les juges ont attribué à son programme 19,413 points . Selon les résultats finaux, ce score a suffi pour obtenir la deuxième place.

Ainsi, une nouvelle médaille d'argent s'ajoute au compteur de la délégation ouzbèke.

Il s'agit de la troisième médaille de Latisheva aux Jeux asiatiques

Le résultat de Darya Latisheva aujourd'hui ne constitue pas seulement une nouvelle récompense pour la délégation ouzbèke.

La médaille d'argent porte à trois le nombre de ses médailles personnelles aux Jeux asiatiques.

Ainsi, Latisheva obtient le statut de triple médaillée des Jeux asiatiques.

Sa nouvelle médaille est l'une des performances notables pour le sport ouzbek.

Le tableau des médailles de la délégation ouzbèke s'enrichit

Aux Jeux asiatiques de 2026, les athlètes ouzbeks luttent pour des médailles dans plusieurs disciplines.

Les succès des athlètes ouzbeks dans diverses épreuves continuent d'enrichir le tableau général des médailles de la délégation.

La médaille d'argent de Darya Latisheva est une nouvelle récompense ajoutée à ce total.

Il est important de noter que cette médaille revêt une signification particulière pour l'athlète elle-même, car elle porte à trois le nombre de ses récompenses personnelles aux Jeux asiatiques.

Une autre représentante de l'Ouzbékistan sur le podium

Ayant enregistré le deuxième meilleur résultat dans l'épreuve de démonstration, Darya Latisheva est montée sur le podium lors de la cérémonie de remise des prix.

Son score de 19,413 points a assuré une nouvelle médaille d'argent à la délégation ouzbèke.

La lutte pour les médailles aux Jeux asiatiques se poursuit. Cela signifie que les athlètes ouzbeks ont encore de nombreuses opportunités de briller dans d'autres épreuves.

La médaille d'argent de Darya Latisheva restera dans l'histoire comme une nouvelle récompense pour la délégation ouzbèke lors de cette compétition. Le nombre de médailles personnelles de l'athlète a atteint trois.