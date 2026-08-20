Kavan Sullivan reçoit un carton rouge contre l’équipe de Lionel Messi

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Kavan Sullivan reçoit un carton rouge contre l’équipe de Lionel Messi

Le match de MLS entre l’Inter Miami de Lionel Messi et le Philadelphia Union s’est achevé dans une atmosphère tendue, marquée par de vifs incidents. Selon Goal.com, une échauffourée générale survenue dans les dernières minutes de la rencontre a retenu l’attention des supporters et des spécialistes. Goal.com rapporte les faits.

Le temps réglementaire devait s’achever sur un score nul de 2-2. Toutefois, à la 12e minute du temps additionnel, un véritable chaos a éclaté sur le terrain et les tensions entre les deux équipes ont atteint leur paroxysme.

Les tensions et l’échauffourée générale sur le terrain

Le conflit a débuté après la chute de Quinn Sullivan, joueur du Philadelphia Union, dans la surface de réparation. Le défenseur de l’Inter Miami Ian Fray a aggravé la situation en adoptant un geste brutal envers son adversaire alors qu’il passait au-dessus de lui, encore au sol.

Ne supportant pas ce contact physique supplémentaire, Quinn Sullivan a vivement réagi envers son adversaire. Cette réaction a également provoqué les protestations d’autres joueurs présents sur le terrain, transformant rapidement l’incident en une altercation impliquant de nombreux participants.

Kavan Sullivan, milieu de terrain de 16 ans très prometteur qui devrait rejoindre Manchester City, est immédiatement arrivé sur les lieux pour défendre son frère. Il s’est retrouvé face au milieu de l’Inter Miami Yannick Bright, entouré de plusieurs coéquipiers qui tentaient de les séparer.

Premier carton rouge et suspension

Après avoir maîtrisé la situation et calmé tous les joueurs impliqués, l’arbitre principal a sanctionné les fautes. Kavan Sullivan et Yannick Bright, impliqués dans l’échauffourée, ont reçu un carton rouge direct. Quinn Sullivan, à l’origine du conflit, a été sanctionné d’un carton jaune.

Ce carton rouge est devenu la première expulsion de la carrière professionnelle de Kavan Sullivan. En raison de sa faute, le jeune joueur devra automatiquement purger une suspension d’un match.

À la suite de cette sanction, le jeune talent manquera le prochain match de MLS de son équipe, en déplacement chez Austin FC au mois d’août. Cette décision entraînera une pause temporaire dans le temps de jeu d’un joueur qui réalise une excellente saison avec le représentant de la Conférence Est.

Kavan SullivanLionel MessiInter MiamiMLSFootball
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Jahongir Tursunov
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