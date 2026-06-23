Le show Messi : l'Argentine bat l'Autriche et se qualifie pour les play-offs

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Le show Messi : l'Argentine bat l'Autriche et se qualifie pour les play-offs

Lors du match central de la 2e journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine, championne en titre, a affronté l'Autriche. Les hommes de Lionel Scaloni ont remporté une victoire convaincante 2-0 dans un match intense, assurant ainsi leur qualification pour la phase suivante de la compétition avant l'heure.

De l'échec sur penalty à la véritable revanche

Le début de la rencontre a été marqué par un drame inattendu pour l'Argentine et personnellement pour Lionel Messi. Dès la 9e minute, les Argentins ont obtenu un penalty. Cependant, Messi a manqué son tir, plongeant brièvement les supporters dans l'inquiétude.

Pourtant, cet échec n'a pas brisé la légende du football mondial ; au contraire, cela lui a donné un regain de motivation :

  • 39e minute : L'attaquant de 38 ans a concrétisé une occasion dangereuse dans la surface adverse pour ouvrir le score et atteindre son objectif.

  • 90+5e minute : Dans les derniers instants du temps additionnel, Messi n'a laissé aucune chance à l'adversaire et a scellé son doublé avec un superbe but.

De nouveaux records effrayants pour Messi !

Ce match contre l'Autriche a propulsé Lionel Messi encore plus haut au sommet des records. Grâce à son doublé :

  • Leo a réussi à inscrire son 18e but de l'histoire des Coupes du Monde, battant ainsi le record absolu de meilleur buteur.

  • L'attaquant expérimenté a porté son nombre de buts lors de cette Coupe du Monde à 5 réalisations.

Quelle est la situation au classement ?

Après ce succès, l'Argentine a porté son total à 6 points et a validé son ticket pour les play-offs sans attendre la fin de la phase de groupes.

L'Autriche, battue, compte 3 points. Elle devra désormais tout donner lors de la dernière journée face à l'Algérie pour garder espoir de se qualifier pour le tour suivant.

Coupe du Monde 2026. 2e journée Argentine — Autriche 2:0 ⚽️ Buteurs : Lionel Messi, 39', 90+5'

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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