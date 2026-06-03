La jeune star du Real Madrid Cesar Palacios en route vers l'Italie

À l'ouverture du mercato estival en Europe, les rumeurs entourant les jeunes talents s'intensifient. L'un des joueurs les plus brillants du système du Real Madrid, le milieu offensif Cesar Palacios, pourrait bientôt poursuivre sa carrière dans la prestigieuse Serie A italienne.

C'est ce qu'a annoncé sur ses plateformes Gianluca Di Marzio , l'un des insiders sportifs les plus fiables et respectés de la péninsule apennine.

Féroce concurrence entre les géants de la Serie A

Selon les informations, deux équipes italiennes ambitieuses se livrent une bataille serrée pour recruter le talentueux joueur de 21 ans : le Como de Cesc Fabregas et l'expérimenté club d' Udinese .

L'insider a particulièrement souligné que la direction du club madrilène devrait inclure une clause importante dans l'accord de transfert :

Clause spéciale : Lors de la vente du joueur aux Italiens, le Real Madrid conservera une option de rachat (buy-back) pour un montant prédéfini. Rappelons que le « Club Royal » avait utilisé avec succès une stratégie similaire lors du transfert d'un autre talent, Nico Paz.

Les statistiques impressionnantes de Palacios à la Castilla

Cesar Palacios a déjà attiré l'attention de nombreux recruteurs grâce à ses performances productives. Il a déjà disputé 7 rencontres avec l'équipe première des « Merengues ».

Ses chiffres de la saison dernière avec l'équipe réserve du Real, la Castilla, sont véritablement remarquables :

Compétition / Équipe Matchs joués Buts marqués Passes décisives Castilla (2025/26) 36 16 5

Une telle efficacité a fait grimper la valeur du jeune milieu de terrain sur le marché des transferts. Le portail de référence Transfermarkt estime actuellement la valeur du joueur à 6 millions d'euros . Toutefois, le monde du football sait que son potentiel est bien supérieur.

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