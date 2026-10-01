Présentation de la nouvelle caméra Ruiying Z10 pour le Huawei Mate 90 Pro

Huawei a franchi une étape importante dans les technologies de photographie mobile en dévoilant, aux côtés de sa nouvelle gamme de flagships, une caméra modulaire externe unique. Selon ixbt.com, lors de la présentation, le directeur de l'entreprise, Yu Chengdong, a déclaré que la nouvelle caméra externe Ruiying Z10 peut remplacer intégralement plusieurs objectifs d'appareils photo DSLR traditionnels. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Le nouvel appareil dépasse largement les fonctions d'un simple téléconvertisseur ; il s'agit d'un outil de prise de vue complet doté de son propre capteur indépendant et fonctionnant en connexion avec le smartphone. Yu Chengdong a souligné que là où son appareil photo reflex personnel nécessitait quatre objectifs distincts, le Huawei Ruiying Z10 peut désormais tout accomplir dans un seul boîtier.

Capacités techniques de la caméra modulaire

La Ruiying Z10 est conçue pour porter les capacités des smartphones flagships à un niveau professionnel, étant entièrement compatible avec les modèles Mate 90 Pro Max Collector's Edition et Mate 90 RS. Ce module dépasse les limites des caméras internes du mobile pour offrir des résultats optiques de niveau professionnel.

Cet appareil est équipé d'un capteur RYYB de 50 mégapixels et d'une optique avec une distance focale équivalente de 24 à 240 mm. L'ouverture de l'objectif varie de F2.0 à F4.5. La structure complexe du système optique se compose de 19 lentilles réparties en six groupes, incluant trois lentilles à très faible dispersion et cinq lentilles à faible dispersion.

Zoom optique et perspectives d'avenir

L'un des aspects les plus remarquables de la Ruiying Z10 est sa capacité de zoom optique continu allant de 1x à 10x. La taille du capteur interne de 1 pouce garantit une qualité et une netteté élevées lors du processus de prise de vue.

Actuellement, cette caméra modulaire a été lancée sur le marché chinois aux côtés des smartphones de la série Huawei Mate 90. Cette innovation permet aux passionnés de photographie mobile de créer du contenu de haute qualité sans avoir besoin d'équipements professionnels lourds et coûteux.