Franco Mastantuono évoque son retour avec l'Argentine et ses souvenirs douloureux du Mondial

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Franco Mastantuono évoque son retour avec l'Argentine et ses souvenirs douloureux du Mondial

L'équipe nationale d'Argentine a disputé son premier match après la Coupe du Monde 2026, affrontant la Bolivie à Córdoba et s'imposant avec une victoire convaincante de 4-0. Le match, qui s'est déroulé au stade Mario Alberto Kempes, a marqué le début d'un nouveau cycle international pour les hommes de Lionel Scaloni. En intégrant de jeunes talents dans le onze de départ, l'entraîneur a lancé une nouvelle phase pour l'équipe, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

La douleur de manquer le Mondial et les nouveaux objectifs

Selon TyC Sports, le joueur offensif Franco Mastantuono, qui a participé à ce match, a partagé ses impressions après son retour réussi en équipe nationale. L'ancienne star de River Plate n'a pas caché que son absence de la liste finale des 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026 avait été psychologiquement très difficile. Malgré cette déception personnelle, il a souligné qu'il avait soutenu l'Albiceleste à distance tout au long du tournoi.

En évoquant ses souvenirs douloureux, le joueur de 19 ans a reconnu que le succès de l'équipe au Mondial avait rendu toute l'Argentine fière. Désormais, son objectif principal est de s'imposer durablement en sélection et de faire ses preuves lors de ce nouveau cycle qui débute.

« Être exclu de la liste pour la Coupe du Monde est très dur, mais j'ai toujours soutenu mes coéquipiers et l'Argentine pour qu'ils gagnent, a déclaré Mastantuono après le match. Ils ont réalisé un Mondial incroyable qui nous a tous rendus fiers. Maintenant, je pense à ce nouveau processus où je me sens bien et où de nouvelles opportunités s'ouvrent. »

Une nouvelle équipe et la confiance de l'entraîneur

Selon le joueur, son transfert du Real Madrid à la Fiorentina lors du mercato estival a joué un rôle crucial dans la restauration de son temps de jeu et de son tranchant sur le terrain. Le jeune talent, qui évolue actuellement dans le club italien, a remercié l'entraîneur Lionel Scaloni pour la liberté tactique qu'il lui a accordée sur le terrain.

De son côté, Lionel Scaloni a demandé aux médias et aux supporters de ne pas mettre trop de pression sur les jeunes talents comme Franco Mastantuono, Leonel Flores et Nico Paz. L'entraîneur a souligné l'importance de créer un environnement favorable pour qu'ils puissent exprimer pleinement leur potentiel. Lors du match contre la Bolivie, les buts de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero et José López ont offert une nouvelle victoire confortable aux Argentins, permettant à la nouvelle génération de montrer toute l'étendue de son talent.

Franco MastantuonoArgentineLionel ScaloniFiorentinaBolivie
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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