Felipe Melo réclame le titre de la Coupe du Monde des Clubs à Manchester City

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Felipe Melo réclame le titre de la Coupe du Monde des Clubs à Manchester City

L'ancien milieu de terrain de Fluminense, Felipe Melo, a réclamé sur le ton de l'humour le trophée de la Coupe du Monde des Clubs 2023 après que Manchester City a été reconnu coupable d'irrégularités financières. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Lors de l'Olé Summit 2026 à Buenos Aires, le joueur expérimenté a évoqué la lourde défaite 0-4 subie face à Manchester City lors de la finale en Arabie Saoudite. À l'époque, le club anglais avait dominé les Brésiliens pour remporter le trophée.

Irrégularités financières et sanctions potentielles

Selon une commission indépendante, Manchester City a été reconnu coupable de violations graves des règles financières de la Premier League. Une enquête de longue haleine sur la falsification des rapports financiers entre 2009 et 2018 a mis en péril l'avenir du club.

Le géant anglais fait désormais face à des sanctions officielles telles que de lourdes amendes, des retraits de points ou l'annulation de titres existants. La possibilité que ce processus affecte les victoires obtenues dans les compétitions internationales est largement débattue par la communauté du football.

Le plan de Melo à Rio de Janeiro

Selon les citations rapportées par le journal argentin Olé, Felipe Melo a tenté d'utiliser cette situation de manière originale lors d'une intervention sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que le club anglais devrait être déchu de tous ses titres.

« Manchester City devrait tout perdre. Donnez-moi la Coupe du Monde des Clubs ! Je prendrai le trophée et je ferai un tour en voiture dans les rues de Rio, à Copacabana et Barra da Tijuca. Nous sommes champions du monde ! Retirez-leur tous leurs titres », a déclaré l'ancien joueur avec humour.

Pour le public brésilien, de telles déclarations servent de petit réconfort face à l'hégémonie financière du football européen. Pour rappel, les clubs européens dominent ce tournoi mondial depuis 2012.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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