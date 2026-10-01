En Premier League, la condamnation de Manchester City pour violation des règles financières a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Jürgen Klopp, ancien entraîneur de Liverpool, qui a lutté pendant des années pour le titre contre les « Citizens » et qui dirige actuellement l'équipe nationale d'Allemagne, a commenté cette affaire pour la première fois.

Bayern Germany Dans une interview accordée au média Manchester City se voyait retirer des points ou des trophées, espérez-vous que Liverpool récupère un ou deux titres de champion ? » — le technicien de 59 ans a répondu avec un sourire.

« Je n'ai pas besoin de ces titres »

Klopp a souligné que les résultats obtenus à son époque et la lutte loyale sur le terrain sont plus précieux pour lui que n'importe quelle décision administrative :

« (Rires) Bien sûr, j'ai entendu ces nouvelles, mais je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il ne reste plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer. Je ne me prépare absolument pas à ce qu'on me remette un titre de champion ou quoi que ce soit de similaire. Je suis tout à fait satisfait des résultats obtenus avec Liverpool. Nous nous sommes battus de toutes nos forces sur le terrain. Je ne peux rien dire de plus, car je ne connais pas les détails et ils ne m'intéressent pas. »

Grand respect pour Pep et City

Bien qu'une décision ait été prise concernant les infractions financières, l'entraîneur allemand expérimenté a salué le niveau de l'équipe de Pep Guardiola sur le terrain :

Maîtrise sur le terrain : « J'ai un immense respect pour Pep Guardiola et le style de jeu de Manchester City — ils ont pratiqué un football fantastique et ont été nos adversaires les plus coriaces. »

Réaction aux sanctions : « Si des sanctions ou des peines sont infligées au club, cela n'a rien à voir avec moi. Nous attendons simplement les décisions finales pour voir ce qu'il adviendra. »

Cette déclaration calme et impartiale de Jürgen Klopp semble avoir apaisé les débats parmi les fans de Liverpool sur une éventuelle réattribution des titres passés. Pour l'expert, la lutte réelle sur le terrain prime sur toute décision de bureau.