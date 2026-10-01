Liverpool va-t-il récupérer les titres de Premier League ? Le coach allemand met fin aux rumeurs

·2·Sport
Liverpool va-t-il récupérer les titres de Premier League ? Le coach allemand met fin aux rumeurs

En Premier League, la condamnation de Manchester City pour violation des règles financières a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Jürgen Klopp, ancien entraîneur de Liverpool, qui a lutté pendant des années pour le titre contre les « Citizens » et qui dirige actuellement l'équipe nationale d'Allemagne, a commenté cette affaire pour la première fois.

Bayern Germany Dans une interview accordée au média Manchester City se voyait retirer des points ou des trophées, espérez-vous que Liverpool récupère un ou deux titres de champion ? » — le technicien de 59 ans a répondu avec un sourire.

« Je n'ai pas besoin de ces titres »

Klopp a souligné que les résultats obtenus à son époque et la lutte loyale sur le terrain sont plus précieux pour lui que n'importe quelle décision administrative :

« (Rires) Bien sûr, j'ai entendu ces nouvelles, mais je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il ne reste plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer.

Je ne me prépare absolument pas à ce qu'on me remette un titre de champion ou quoi que ce soit de similaire. Je suis tout à fait satisfait des résultats obtenus avec Liverpool. Nous nous sommes battus de toutes nos forces sur le terrain. Je ne peux rien dire de plus, car je ne connais pas les détails et ils ne m'intéressent pas. »

Grand respect pour Pep et City

Bien qu'une décision ait été prise concernant les infractions financières, l'entraîneur allemand expérimenté a salué le niveau de l'équipe de Pep Guardiola sur le terrain :

  • Maîtrise sur le terrain : « J'ai un immense respect pour Pep Guardiola et le style de jeu de Manchester City — ils ont pratiqué un football fantastique et ont été nos adversaires les plus coriaces. »

  • Réaction aux sanctions : « Si des sanctions ou des peines sont infligées au club, cela n'a rien à voir avec moi. Nous attendons simplement les décisions finales pour voir ce qu'il adviendra. »

Cette déclaration calme et impartiale de Jürgen Klopp semble avoir apaisé les débats parmi les fans de Liverpool sur une éventuelle réattribution des titres passés. Pour l'expert, la lutte réelle sur le terrain prime sur toute décision de bureau.

Manchester CityJürgen KloppPremier LeagueRègles financièresFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

114 des 115 accusations contre Manchester City ont été tranchées114 des 115 accusations contre Manchester City ont été tranchées25 septembre 20:17Manchester City reconnu coupable d'irrégularités financièresManchester City reconnu coupable d'irrégularités financièresHier 21:38Guardiola qualifie le Liverpool de Klopp d'adversaire cauchemardesqueGuardiola qualifie le Liverpool de Klopp d'adversaire cauchemardesque29 mai 09:16Lijnders compare les styles de deux grands entraîneurs — Guardiola et KloppLijnders compare les styles de deux grands entraîneurs — Guardiola et Klopp27 mai 11:09Guardiola et Klopp pourraient passer des vacances ensemble à MajorqueGuardiola et Klopp pourraient passer des vacances ensemble à Majorque26 mai 17:09Liverpool nomme à nouveau Julian Ward au poste de directeur sportifLiverpool nomme à nouveau Julian Ward au poste de directeur sportif26 septembre 15:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov