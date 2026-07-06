Grand scandale à la Coupe du Monde 2026 : Ils veulent renverser Infantino

Alors que la phase à élimination directe de la Coupe du Monde bat son plein, ce sont les « grands jeux » en coulisses, plutôt que les matchs sur le terrain, qui secouent le monde du football. Au centre de l'attention : l'attaquant de l'équipe des États-Unis, Folarin Balogun, et le président de la FIFA, Gianni Infantino !

Nous vous expliquons le déroulement des événements ayant mené à ce scandale majeur dans un langage simple et accessible aux fans.

Quel est le problème ? Le « carton rouge » qui a faussé le marché

L'équipe des États-Unis a affronté la Bosnie-Herzégovine en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, match durant lequel l'attaquant Folarin Balogun a reçu un carton rouge et a été expulsé. Selon les règles du football, il devait automatiquement manquer le match suivant des 8es de finale contre la Belgique.

Mais de manière inattendue, la FIFA a pris une décision incroyable : la suspension de Balogun a été reportée d'un an ! En clair, il a été autorisé à jouer le match crucial contre la Belgique.

L'ingérence de la Maison Blanche et le facteur Donald Trump

Pourquoi la FIFA a-t-elle pris une décision aussi risquée et injuste ? Les rapports des initiés montrent que la grande politique se cache derrière cette situation.

Selon le journaliste Ben Jacobs, l'administration américaine (la Maison Blanche) a contacté directement le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour sauver son joueur.

Un autre journaliste renommé, Romain Molina, a qualifié cela ouvertement de : « Décision prise pour plaire à Donald Trump » Le fait que les règles aient été piétinées pour permettre à la star du pays hôte d'être sur le terrain lors d'une phase cruciale des éliminatoires a provoqué la colère de la communauté du football.

La déclaration cinglante de l'UEFA : « Une ligne rouge a été franchie ! »

L'Union des associations européennes de football (UEFA) n'a pas pu rester les bras croisés et a déclaré la guerre à la FIFA. L'organisation a publié un communiqué officiel évaluant la situation comme suit :

« En suspendant pour un an la suspension automatique d'un match après le carton rouge reçu par Balogun, une ligne rouge a été franchie. Si les gardiens des règles (la FIFA) ne garantissent plus leur clarté, l'intégrité du jeu est menacée et la confiance dans la compétition s'effrite... Nous exprimons notre méfiance face à une décision aussi inédite et injustifiable. »

Que disent les légendes du football ?

Non seulement les dirigeants, mais aussi les personnalités les plus célèbres du football sont sous le choc :

Sepp Blatter (ancien président de la FIFA) : « Si le président des États-Unis s'immisce dans les affaires du chef de l'organisation et que la sanction d'un joueur est soudainement annulée, une question se pose : Où vas-tu, FIFA ? »

Jürgen Klopp (futur sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne) : « Le football n'est pas à eux, c'est notre jeu ! Ces deux personnes (Trump et Infantino) qui ne comprennent rien au football ne devraient pas décider de telles questions. C'était un carton rouge clair, il ne peut y avoir deux avis. Une règle est une règle pour tout le monde ! »

Wayne Rooney (ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre) : « Infantino devrait avoir honte de cette décision. Ici, le principe sportif est remis en question. Si j'avais été l'adversaire des États-Unis (la Belgique), j'aurais explosé de rage ! »

Plan de coup d'État : Infantino sera-t-il renversé en 2027 ?

Ce scandale a été la goutte d'eau pour les dirigeants du football mondial. Bien qu'Infantino soit arrivé à la tête de la FIFA en 2016, il avait été réélu sans opposition en 2019 et 2023.

Mais maintenant, la situation a changé. Selon le journaliste Romain Molina, non seulement l'Europe (UEFA), mais aussi les fédérations de football d'autres continents sont fatiguées de ces « jeux » d'Infantino. Ils ont commencé à préparer : un candidat alternatif solide pour les élections présidentielles de la FIFA en 2027 L'objectif est unique : évincer Gianni Infantino de la tête de la Fédération internationale de football !

Très probablement, une fois la Coupe du Monde 2026 terminée, de véritables batailles « sanglantes » commenceront dans la politique du football. Le temps nous dira si les principes sportifs pourront l'emporter sur les intérêts politiques.