Deku évoque les grands départs du Barça et les nouveaux projets

·3·Sport
Deku évoque les grands départs du Barça et les nouveaux projets

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s’est exprimé ouvertement sur les départs de deux attaquants majeurs — Ferran Torres — ainsi que de Robert Lewandowski, et sur les plans du club lors du mercato. Ferran Torres a rejoint le Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros lors du mercato estival, tandis que l’attaquant polonais Robert Lewandowski a rejoint le Chicago Fire, pensionnaire de MLS, en tant qu’agent libre.

« Lewandowski a marqué toute une époque » : la déclaration de Deco

Le média espagnol Mundo Deportivo a recueilli une interview de Deco, qui a souligné la difficulté de combler le vide laissé en attaque :

« Deux joueurs importants, Ferran et Robert, ont quitté l’équipe. Nous pouvons remplacer Ferran avec de nouvelles recrues, mais il est très difficile de remplacer Robert. Même si nous trouvons un joueur de très haut niveau, ce sera extrêmement compliqué, car c’était une star qui a marqué toute une époque de notre club.

Nous avons des solutions internes, mais nous prendrons malgré tout les mesures nécessaires. Nous travaillons actuellement pour trouver la meilleure solution et déterminer ce que nous pouvons faire d’ici la fin de la saison », a déclaré Deco.

Les stars ayant quitté le Barça et la situation au sein du club

Joueur

Nouveau club

Type de transfert

Évaluation de Deco

Ferran Torres

Paris Saint-Germain (France)

50 millions d’euros Transféré pour cette somme

Il est possible de le remplacer par de nouvelles recrues

Robert Lewandowski

Chicago Fire (États-Unis / MLS)

Agent libre Parti gratuitement

Il a marqué toute une époque dans l’histoire du club, et son remplacement sera très difficile

Stratégie du club

Rechercher les meilleures solutions en interne et sur le marché des transferts

« Il faut un projet gagnant pour attirer les meilleurs joueurs »

Le directeur sportif a également évoqué la renommée du FC Barcelone et ses projets d’avenir, ajoutant que le club n’aurait aucun mal à attirer de nouvelles stars :

« Chaque joueur veut rejoindre le FC Barcelone. Pour attirer les footballeurs de très haut niveau, il faut un projet clair et crédible. Tous ceux qui viennent ici sont impressionnés par notre projet. Ils veulent tous remporter de nouveaux trophées avec nous et écrire l’histoire. »

Selon vous, quel avant-centre le FC Barcelone pourrait-il recruter pour remplacer un buteur expérimenté comme Robert Lewandowski ?

Partagez votre analyse dans les commentaires et transmettez immédiatement cette information importante aux supporters du Barça !

DecoBarceloneFerran TorresRobert LewandowskiChicago Fire
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutive«Real» élu marque de football la plus chère pour la troisième année consécutiveAujourd'hui, 10:07Troy Deeney : Manchester United ne se qualifiera pas pour la Ligue des championsTroy Deeney : Manchester United ne se qualifiera pas pour la Ligue des championsAujourd'hui, 10:01Les stars écartées des plans d’Alonso : deux attaquants perdent la confiance de ChelseaLes stars écartées des plans d’Alonso : deux attaquants perdent la confiance de ChelseaAujourd'hui, 09:51Tottenham règle les transferts de Savio et Marmoush de Manchester CityTottenham règle les transferts de Savio et Marmoush de Manchester CityAujourd'hui, 09:42Trabzonspor intensifie ses efforts pour recruter Eldor ShomurodovTrabzonspor intensifie ses efforts pour recruter Eldor ShomurodovAujourd'hui, 09:34Ramazon Temirov révèle ses choix parmi les meilleurs de l’histoire de l’UFC et ses objectifs personnelsRamazon Temirov révèle ses choix parmi les meilleurs de l’histoire de l’UFC et ses objectifs personnelsAujourd'hui, 09:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)