Deku évoque les grands départs du Barça et les nouveaux projets

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s’est exprimé ouvertement sur les départs de deux attaquants majeurs — Ferran Torres — ainsi que de Robert Lewandowski, et sur les plans du club lors du mercato. Ferran Torres a rejoint le Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros lors du mercato estival, tandis que l’attaquant polonais Robert Lewandowski a rejoint le Chicago Fire, pensionnaire de MLS, en tant qu’agent libre.

« Lewandowski a marqué toute une époque » : la déclaration de Deco

Le média espagnol Mundo Deportivo a recueilli une interview de Deco, qui a souligné la difficulté de combler le vide laissé en attaque :

« Deux joueurs importants, Ferran et Robert, ont quitté l’équipe. Nous pouvons remplacer Ferran avec de nouvelles recrues, mais il est très difficile de remplacer Robert. Même si nous trouvons un joueur de très haut niveau, ce sera extrêmement compliqué, car c’était une star qui a marqué toute une époque de notre club. Nous avons des solutions internes, mais nous prendrons malgré tout les mesures nécessaires. Nous travaillons actuellement pour trouver la meilleure solution et déterminer ce que nous pouvons faire d’ici la fin de la saison », a déclaré Deco.

Les stars ayant quitté le Barça et la situation au sein du club

Joueur Nouveau club Type de transfert Évaluation de Deco Ferran Torres Paris Saint-Germain (France) 50 millions d’euros Transféré pour cette somme Il est possible de le remplacer par de nouvelles recrues Robert Lewandowski Chicago Fire (États-Unis / MLS) Agent libre Parti gratuitement Il a marqué toute une époque dans l’histoire du club, et son remplacement sera très difficile Stratégie du club Rechercher les meilleures solutions en interne et sur le marché des transferts

« Il faut un projet gagnant pour attirer les meilleurs joueurs »

Le directeur sportif a également évoqué la renommée du FC Barcelone et ses projets d’avenir, ajoutant que le club n’aurait aucun mal à attirer de nouvelles stars :

« Chaque joueur veut rejoindre le FC Barcelone. Pour attirer les footballeurs de très haut niveau, il faut un projet clair et crédible. Tous ceux qui viennent ici sont impressionnés par notre projet. Ils veulent tous remporter de nouveaux trophées avec nous et écrire l’histoire. »

Selon vous, quel avant-centre le FC Barcelone pourrait-il recruter pour remplacer un buteur expérimenté comme Robert Lewandowski ?

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