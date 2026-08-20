Deco s’exprime franchement sur Rodri : « Nous ne l’avons pas recruté pour le prendre au Real »

Le FC Barcelone s’est offert Rodri, dont l’arrivée a fait grand bruit. Même si le Real aurait également manifesté son intérêt pour le milieu de terrain espagnol, les Catalans l’ont recruté.

Désormais, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a révélé le véritable objectif de ce transfert. Selon lui, le club n’a pas recruté Rodri simplement pour empêcher son arrivée chez le rival madrilène, mais pour renforcer l’équipe.

Rodri ne figurait pas initialement dans les plans du Barça

Selon les informations disponibles, le milieu de terrain espagnol a été transféré de Manchester City pour 76,5 millions d’euros , bonus compris.

Selon Deco, au départ, le FC Barcelone estimait que le transfert de Rodri était impossible.

« Au début, Rodri ne figurait pas dans nos plans, car nous pensions qu’il était impossible de le recruter. Lorsque l’occasion s’est présentée, nous en avons profité. »

Le directeur sportif a souligné que chaque transfert devait être soigneusement étudié à l’avance et répondre à un objectif précis pour l’équipe.

« Nous ne l’avons pas recruté pour le prendre au Real »

Après les informations selon lesquelles le Real avait également tenté de recruter Rodri, ce transfert avait été perçu comme un nouvel épisode de la rivalité entre les deux géants espagnols.

Deco a toutefois indiqué qu’il ne partageait pas cette analyse.

« Nous ne l’avons pas recruté simplement pour le prendre au Real. Ce serait une erreur de penser ainsi. »

Selon lui, le principal atout de Rodri est qu’il fait partie des meilleurs milieux de terrain du football mondial.

Qu’attend le Barça de Rodri ?

Deco a déclaré qu’il était convaincu que Rodri pouvait apporter énormément à l’équipe.

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Deco a également déclaré que le club avait su saisir cette nouvelle opportunité, comme lors des transferts de Gordon, Adeyemi, Bisouma et Cancelo.

Les attentes sont désormais élevées pour Rodri

Évalué à 76,5 millions d’euros, le transfert est devenu l’une des décisions les plus importantes du FC Barcelone avant la nouvelle saison. La question principale est désormais la suivante : Rodri parviendra-t-il à justifier sur le terrain la somme dépensée par les Catalans ?

La position de Deco est claire : ce transfert a été réalisé non pas pour rivaliser avec le Real, mais pour renforcer davantage le FC Barcelone.

Selon vous, Rodri est-il un transfert qui vaut 76,5 millions d’euros pour le FC Barcelone ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les supporters de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.