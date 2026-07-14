Le FC Barcelone annonce le transfert du jeune talent équatorien Josue Caicedo

Le club catalan Barcelone a officiellement finalisé le transfert du défenseur équatorien de 18 ans, Josue Caicedo, poursuivant ainsi son travail de scouting actif sur le marché sud-américain. Selon le service de presse du club, le talentueux joueur a rejoint l'équipe en prêt en provenance du LDU Quito. Cet accord fait partie de la stratégie du club visant à bâtir des fondations pour l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon l'accord entre les Catalans et le LDU Quito, Caicedo jouera lors de la saison 2026/27 pour Barcelone Atlètic (l'équipe réserve du club). Le contrat prévoit également une option d'achat complet des droits du joueur à la fin de la saison. Si le jeune défenseur parvient à faire ses preuves lors de sa saison de début en Espagne, il pourrait devenir membre de l'équipe première.

Un latéral moderne et un avantage tactique

Josue Caicedo est décrit comme un défenseur au « profil offensif » répondant parfaitement aux exigences du football moderne. Sa puissance physique et sa vitesse explosive sont capables de poser de sérieux problèmes aux adversaires sur le flanc gauche. Sa capacité à participer aux attaques et à créer une supériorité numérique près de la surface adverse a particulièrement attiré l'attention des recruteurs de

L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé cet accord en exclusivité, notant que l'aventure du joueur dans le football européen a commencé. Caicedo gagnera désormais de l'expérience en Segunda Federación sous la direction de Juliano Belletti. Le staff technique dirigé par Belletti travaillera à adapter le potentiel technique du jeune Équatorien aux traditions de La Masia.

Le talent de Caicedo a été remarqué pour la première fois lors de la Copa Libertadores U20. Ses qualités universelles, non seulement en défense mais aussi dans les actions offensives, ont laissé une forte impression sur les spécialistes catalans. La direction du club estime que ses indicateurs physiques sont suffisants pour atteindre le niveau de l'équipe première à l'avenir.

Une grande expérience et des débuts à l'échelle continentale

Bien qu'il n'ait que 18 ans, Caicedo possède déjà une certaine expérience dans le football professionnel. Il a déjà disputé 8 matchs officiels avec l'équipe première du LDU Quito, dont 7 dans le championnat équatorien. Plus important encore, il a fait ses débuts dans le tournoi le plus prestigieux d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores, lors d'un match contre Always Ready, goûtant ainsi au football international.

Ce transfert Barceloneest la suite logique de la politique du club ces dernières années, qui consiste à attirer de jeunes talents d'Amérique du Sud, comme Ronald Araujo, pour les transformer en stars mondiales. Josue Caicedo doit désormais prouver son potentiel dans l'une des meilleures académies d'Europe.