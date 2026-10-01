Journée dorée aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs montent sur le ring demain pour le titre

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Journée dorée aux Jeux asiatiques : 3 de nos boxeurs montent sur le ring demain pour le titre

Le tournoi de boxe des Jeux asiatiques, qui se déroule sur les terrains et dans les arènes du Japon, a atteint son point culminant. Demain, le 2 octobre, auront lieu les derniers combats, ceux pour les titres.

Trois maîtres du noble art de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan ont franchi avec succès toutes les étapes et ont gagné le droit de se battre pour la médaille d'or continentale.

Un choc crucial dans la catégorie des poids super-lourds et des leaders invaincus

Lors de la journée des finales, les fans ouzbeks de boxe peuvent s'attendre non seulement à une grande maîtrise, mais aussi à une rivalité historique et des confrontations intenses :

  • Dans la catégorie des -90 kg : Notre talentueux boxeur To‘rabek Xabibullayev affrontera le représentant chinois Han Xuezhen, l'un des hôtes de la compétition et leaders du continent.

  • Dans la catégorie des -60 kg : L'expérimenté Abdumalik Xalokov Corée du Sud , qui a conquis le cœur des fans du monde entier grâce à ses mouvements tactiques et élégants, montera sur le ring contre le représentant de la Corée du Sud, Jang Dong-wan.

  • Dans la catégorie des +90 kg (Choc central) : Un véritable derby classique aura lieu dans la catégorie des poids lourds — notre compatriote Jahongir Zokirov mènera un combat sans merci contre le célèbre adversaire kazakh Aybek Oralbay. Cette confrontation sera sans aucun doute le combat le plus important et le plus attendu de la journée.

Calendrier complet des finales (heure de Tachkent) :

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les combats finaux se dérouleront en deux sessions — 09:00 et 13:30 . Les heures de passage sur le ring de nos boxeurs sont approximativement fixées comme suit :

  • 10:15 | -90 kg : To‘rabek Xabibullayev — Han Xuezhen (Chine)

  • 14:00 | -60 kg : Abdumalik Xalokov — Jang Dong-wan (Corée du Sud)

  • 14:30 | +90 kg : Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Kazakhstan)

(Les organisateurs notent que les horaires indiqués peuvent varier légèrement en raison des cérémonies de remise des prix et de la fin anticipée des combats précédents).

Pour la délégation sportive ouzbèke, qui occupe actuellement la 4e place au classement général, les finales de demain sont cruciales pour améliorer la qualité et le nombre de médailles. Nous souhaitons à tous nos boxeurs la victoire dans ces combats décisifs !

Jeux asiatiquesBoxeTo‘rabek XabibullayevJahongir ZokirovFédération de boxe d'Ouzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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