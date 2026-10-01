Taekwondo aux Jeux Asiatiques : les adversaires de l'équipe d'Ouzbékistan sont connus

Dans le cadre du programme intense des XXe Jeux Asiatiques, les compétitions de taekwondo WT, l'une des disciplines les plus prometteuses et fructueuses pour notre équipe nationale, débutent officiellement. Dès demain, le 2 octobre, les combats acharnés dans la catégorie kyorugi (combat), tant attendus par les fans, commenceront sur les tatamis.

Le service de presse de l'Association de taekwondo WT d'Ouzbékistan a annoncé les adversaires de nos compatriotes pour les premiers tours ainsi que le calendrier des combats.

2 octobre : Des combats intenses et du taekwondo virtuel dès le premier jour

Dès le premier jour de la compétition, les leaders de notre équipe nationale monteront sur le tatami. Il est à noter que notre talentueux athlète Jasurbek Jaysunov défendra les couleurs de notre pays à la fois dans les compétitions de taekwondo traditionnel et virtuel :

Taekwondo virtuel (huitièmes de finale) : Jasurbek Jaysunov — Amirsani Bakhtiari (Iran)

Catégorie -58 kg (huitièmes de finale) : Asadbek Samandarov — Hidetaka Maeda (Japon)

Catégorie -80 kg (huitièmes de finale) : Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral

Catégorie -67 kg (huitièmes de finale) : Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Philippines)

3 octobre : Mavlonov et les combats féminins débutent en quarts de finale

Le programme du deuxième jour réserve également des tests importants et sérieux pour nos compatriotes. Notamment, Marat Mavlonov, dans la catégorie des poids super-lourds, débutera la compétition directement au stade des quarts de finale :

Catégorie -68 kg (huitièmes de finale) : Najmiddin Qosimxojiyev — Kavka Putravitama (Indonésie)

Catégorie +80 kg (quarts de finale) : Marat Mavlonov — contre le vainqueur du combat entre Huang Yu Jen (Taipei chinois) et Muhammad Zuber (Malaisie)

Catégorie -57 kg (huitièmes de finale) : Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Thaïlande)

Catégorie +67 kg (huitièmes de finale) : Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Hong Kong)

Heure de début des combats

Selon les informations de l'Association de taekwondo WT d'Ouzbékistan, les combats de qualification sur les tatamis pendant les jours de compétition sont prévus pour commencer à 05h30, heure de Tachkent.

Dans ces compétitions réunissant les meilleurs maîtres du continent, nos compatriotes devraient obtenir des résultats élevés et enrichir le palmarès de notre délégation avec de nouvelles médailles.