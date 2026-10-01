Le coup d'éclat de Ronaldo provoque une onde de choc politique : le Premier ministre intervient

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Le coup d'éclat de Ronaldo provoque une onde de choc politique : le Premier ministre intervient

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldoa quitté le camp d'entraînement de son équipe de manière arbitraire, transformant une affaire sportive en un événement politique d'envergure nationale. Les plus hautes autorités du pays ont dû intervenir directement pour résoudre cette crise.

Selon les informations explosives publiées par le prestigieux journal portugais Record le Premier ministre Luis Montenegro a tenu une réunion téléphonique d'urgence avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, et le sélectionneur national, Jorge Jesus.

Qu'a dit le Premier ministre lors de son entretien personnel avec Ronaldo ?

Les actions du chef du gouvernement ne se sont pas limitées aux responsables du football. Selon la chaîne de télévision leader du pays SIC le Premier ministre Luis Montenegro a également eu un entretien téléphonique direct avec Cristiano Ronaldoaprès son départ du camp d'entraînement.

Les détails et les conclusions de cette conversation secrète n'ont pas encore été révélés à la presse. Cependant, l'implication directe du chef de l'État souligne l'importance de Ronaldo en tant qu'icône nationale et montre que cette crise est perçue comme un facteur sérieux pouvant nuire à l'image du pays à l'échelle internationale.

Le test contre le Danemark et la préparation sans Ronaldo

Sur fond de négociations au plus haut niveau, l'équipe nationale du Portugal poursuit sa préparation pour le match de la 3e journée de la Ligue des Nations.

  • Match décisif : Le Portugal affrontera le Danemark à Copenhague le 1er octobre lors d'un match à l'extérieur ;

  • Classement du tournoi : L'équipe lutte pour accumuler des points cruciaux et consolider sa première place dans le groupe ;

  • Avenir incertain : L'avenir de Ronaldo sous le maillot national, sa possible suspension et son éventuel retour restent au centre de l'attention publique à l'approche du match.

L'intervention officielle du gouvernement pourra-t-elle apaiser la situation ou la décision de la légende de 41 ans restera-t-elle inchangée ? La réponse devrait être connue dans les prochaines heures.

Cristiano RonaldoLuis MontenegroFédération Portugaise de FootballLigue des NationsPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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