Des scientifiques ont identifié des infections pouvant causer le cancer

Dans le monde, une infection sur huit pourrait être à l'origine d'un cancer. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont identifié plusieurs types d'infections liées au développement du cancer. Les experts soulignent qu'il est possible de prévenir de nombreux cas causés par celles-ci.

Selon les résultats d'une étude menée par des scientifiques du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), environ 12 % de tous les diagnostics de cancer enregistrés dans le monde en 2024 étaient liés à des infections. Cela représente environ 2,3 millions de patients . Les résultats de cette recherche scientifique ont été publiés dans la revue The Lancet Oncology .

Les chercheurs ont inclus parmi les principales infections pouvant mener au développement du cancer la bactérie Helicobacter pylori , le virus du papillome humain (VPH), les virus de l'hépatite B et C, ainsi que le virus d'Epstein-Barr.

Les analyses ont montré qu'environ 4 % des nouveaux cas de cancer sont liés à la bactérie H. pylori . Environ 4 % des cas sont causés par le VPH . Le virus de l'hépatite B a été identifié dans environ 2 % des cas, et le virus d'Epstein-Barr dans 1 % des cas.

Selon les scientifiques, les infections peuvent causer plus de 20 types de cancer . Parmi eux figurent le cancer de l'estomac, du foie et du col de l'utérus, ainsi que certains types de leucémie.

L'impact des infections sur le développement du cancer n'est pas uniforme. Certains virus peuvent perturber le fonctionnement cellulaire ou insérer leur propre ADN dans les cellules humaines, ce qui affecte le processus normal de fonctionnement des cellules.

Les bactéries, quant à elles, peuvent provoquer une inflammation chronique dans l'organisme. Cet état augmente la probabilité de mutations cellulaires et, avec le temps, peut créer des conditions favorables au développement du cancer.

Parallèlement, les scientifiques soulignent qu'il est possible de prévenirde nombreux cas de cancer causés par ces infections. Pour cela, il est important d'utiliser les ressources médicales disponibles en temps opportun.

Actuellement, des vaccins contre le VPH et l'hépatite B sont disponibles. De plus, l'infection à Helicobacter pylori peut être détectée par des tests spécifiques et traitée avec des antibiotiques.

Pour le traitement de l'hépatite C, des antiviraux sont utilisés. Selon les experts, le dépistage précoce des infections, le respect des mesures de prévention et l'utilisation des traitements existants sont essentiels pour réduire certains types de cancer.