Un véritable séisme secoue le football espagnol. Le Real Madrid a envoyé une requête officielle à l'Union des associations européennes de football (UEFA), formulant l'une des demandes les plus radicales de son histoire. Les « Merengues » exigent que leur rival historique, le FC Barcelone, soit dépouillé de tous les titres remportés durant la période où José María Enríquez Negreira était en fonction.

Zamin.uz présente les détails de cette requête explosive et les dernières informations sur l'« affaire Negreira » qui ébranle le monde du football.

La demande inattendue du Real Madrid à l'UEFA

Selon les informations diffusées par le prestigieux média espagnol AS la direction du Real Madrid a fait passer la lutte contre le FC Barcelone à un niveau supérieur. Les Madrilènes demandent à l'UEFA d'annuler tous les trophées remportés par les Catalans entre 2001 et 2018.

La raison principale invoquée concerne les scandales de corruption entourant José María Enríquez Negreira, qui a été vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne durant ces années.

Qu'est-ce que l'« affaire Negreira » ?

Rappelons qu'en 2023, des accusations de corruption systémique ont été portées contre le FC Barcelone.

Selon les informations d'enquête relayées par les médias, entre 2001 et 2018, la direction du FC Barcelone a versé des millions d'euros sur les comptes de Negreira, responsable du comité des arbitres, via diverses sociétés écrans. Pour le club madrilène, ces paiements visaient à influencer les décisions arbitrales en faveur du FC Barcelone lors des rencontres.

Plus de 30 titres en danger

Si l'UEFA accède à cette demande du Real Madrid, il s'agirait de la sanction la plus lourde de l'histoire du football mondial et d'une sensation sans précédent. En effet, durant l'ère Negreira, le FC Barcelone a connu sa période la plus dorée et la plus réussie de son histoire.

Voici les principaux titres remportés par les « Blaugranas » entre 2001 et 2018 dont l'annulation est actuellement réclamée :

Type de compétition Nombre de titres remportés La Liga (Championnat d'Espagne) 9 fois titres de champion UEFA Champions League 4 fois victoires Autres coupes (Copa del Rey, etc.) Plus de 17 trophées Nombre total de titres Plus de 30 coupes

Situation actuelle : Une rivalité intense même en dehors du terrain

Malgré l'ampleur des scandales, la lutte sur le terrain entre ces deux géants ne faiblit pas. Selon les résultats de la saison 2025/2026 qui vient de s'achever, la situation est la suivante :

FC Barcelone — a réalisé une excellente saison et est l'actuel champion de La Liga.

Real Madrid — a perdu le titre après une lutte acharnée et a terminé la saison à la deuxième place.

Battu sur le terrain, le Real Madrid tente désormais de rétablir la justice devant les tribunaux et les instances sportives internationales. Si l'UEFA examine sérieusement cette requête, non seulement le FC Barcelone, mais toute l'histoire récente du football européen pourrait être totalement réécrite.