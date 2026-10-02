Renato Veiga refuse de parler de la controverse autour de Cristiano Ronaldo

Bien que l'équipe nationale du Portugal ait remporté une victoire importante contre le Danemark en Ligue des Nations, l'attention après le match s'est portée sur une controverse inattendue au sein de l'équipe et le silence qui a suivi. Les responsables de la Fédération portugaise de football ont strictement interdit au défenseur Renato Veiga de commenter la situation concernant le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, auprès des médias. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match à Copenhague, les Portugais ont triomphé 4-2, réussissant à effacer le souvenir de la douloureuse défaite en quarts de finale. Cependant, le départ de l'attaquant vétéran du camp après des désaccords avec l'entraîneur Jorge Jesus a tendu l'atmosphère dans le vestiaire. Il s'est avéré que l'attaquant de 41 ans, mécontent d'être à nouveau remplaçant, a quitté le camp seulement 24 heures avant le match.

Après le match, le défenseur central Renato Veiga, s'exprimant devant les médias en zone mixte, a d'abord évoqué la performance globale de l'équipe. Le jeune joueur, associé à Rúben Dias, a salué cette victoire difficile à l'extérieur : « C'était un match d'équipe parfait sur un terrain très difficile et contre un adversaire coriace », a-t-il souligné.

Interdiction stricte pour la presse et la réponse de Veiga

Cependant, les questions incessantes des journalistes sur la controverse entourant Cristiano Ronaldo ont mis le défenseur dans une situation délicate. Jetant un coup d'œil à l'officier de presse de la Fédération, le joueur a expliqué qu'il n'avait pas le droit de divulguer la situation. « Je suis très proche de Cristiano Ronaldo et il sait à quel point il compte pour moi, mais j'ai reçu des instructions m'interdisant de parler de ce sujet », a-t-il admis aux journalistes.

Néanmoins, le défenseur né en 2003, qui a disputé l'intégralité des trois premiers matchs sous la direction du nouveau staff technique, a exprimé son engagement envers ses fonctions en équipe nationale. Selon lui, défendre l'honneur du Portugal est le privilège le plus noble pour chaque joueur, et il est prêt à donner tout son possible à chaque fois qu'il entre sur le terrain.

Notant que la tactique sous la direction de Jorge Jesus porte progressivement ses fruits, Veiga a ajouté que l'équipe va de l'avant. L'équipe nationale se concentre désormais sur le dernier match de la trêve internationale, mais la tension dans le vestiaire suscite un grand intérêt dans la communauté du football quant à son impact sur les prochaines rencontres.