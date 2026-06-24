L'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire convaincante 5-0 contre l'Ouzbékistan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match a attiré l'attention du monde du football non seulement pour le score fleuve, mais aussi pour le nouveau record établi par le capitaine Cristiano Ronaldo. Après des buts longtemps attendus, le leader portugais a une nouvelle fois prouvé son haut niveau de compétence. C'est ce que rapporte Goal.com.

Cristiano Ronaldo, qui a ouvert le score dès la 6e minute, a réussi à inscrire un doublé avant la mi-temps. Avec ces buts, il devient le premier joueur de l'histoire du football masculin à avoir marqué lors de six Coupes du Monde différentes. Après le match nul sans but contre la RD Congo lors de la rencontre précédente, l'efficacité du capitaine a été cruciale pour l'équipe.

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a souligné dans une interview d'après-match que les buts du capitaine avaient amélioré le moral de l'équipe. Selon Fernandes, malgré les critiques, Ronaldo reste l'arme offensive principale de l'équipe. Bruno a contribué à la victoire en délivrant une passe décisive sur le troisième but.

Le retour du capitaine et un nouveau record

"Le fait que notre capitaine marque était très important pour nous. Il est notre joueur le plus fiable en attaque et nous sommes tous heureux de son succès", a déclaré Fernandes. Selon lui, le mouvement de Ronaldo sur le terrain donne une confiance supplémentaire à ses coéquipiers. Selon Goal.com, cette victoire a considérablement renforcé la position du Portugal au classement du tournoi.

Bruno Fernandes a souligné que les intérêts de l'équipe primaient sur ses statistiques personnelles. Le milieu de terrain, qui a établi un record avec 21 passes décisives en Premier League la saison dernière, est prêt à faire preuve de la même efficacité avec l'équipe nationale. Il est convaincu que ses propres buts sont à venir et qu'il aidera son équipe au moment opportun.

Le Portugal a totalement dominé le match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Dans un match se terminant par cinq buts sans réponse, les hôtes ont montré leur niveau. Ce résultat a été une étape importante pour le Portugal dans la phase de groupes et a servi à faire taire les critiques.

Enfin, Bruno Fernandes a déclaré que chaque but et chaque passe décisive ont une valeur élevée dans des tournois prestigieux comme la Coupe du Monde. L'équipe nationale du Portugal se prépare désormais pour les prochains matchs dans un état d'esprit positif, tandis que Cristiano Ronaldo continue son parcours légendaire, répondant aux critiques par ses performances sur le terrain.