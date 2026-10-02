Après une large victoire contre le Danemark, l'équipe nationale du Portugal continue de viser ses objectifs malgré le tumulte entourant Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, le match Portugal-Danemark, disputé à Copenhague dans le cadre de l'UEFA Nations League, s'est soldé par un score de 4-2, renforçant la position de l'équipe dans son groupe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Avant le match, l'attention était focalisée sur les événements inattendus impliquant le capitaine de 41 ans, Cristiano Ronaldo. Selon la source, l'attaquant expérimenté a quitté le camp de l'équipe nationale mercredi après avoir appris qu'il serait remplaçant pour le deuxième match consécutif. Malgré la situation tendue et le bruit médiatique, l'équipe est restée concentrée sur son jeu.

Une performance solide et la contribution de Ramos

Gonçalo Ramos , qui a brillamment mené l'attaque, a marqué un but et a été impliqué dans un autre. Son style unique et son efficacité ont fait oublier l'absence de l'attaquant vétéran. Dans une interview accordée à la chaîne RTP après le match, Ramos a clairement indiqué que l'équipe n'avait pas souffert des facteurs externes.

« Cette situation ne nous a pas affectés », a déclaré l'attaquant. « Les problèmes extérieurs ne peuvent pas éclipser l'importance du match d'aujourd'hui. Nous voulons gagner chaque rencontre et c'est exactement ce que nous avons fait. » Le résultat assure aux Portugais la poursuite de leur série d'invincibilité sous la direction du nouvel entraîneur Jorge Jesus.

Changements tactiques sous le nouvel entraîneur

Gonçalo Ramos a attribué les changements positifs au sein de l'équipe aux idées tactiques et au style de jeu du nouvel entraîneur. Selon lui, le technicien a inculqué des concepts plus clairs et simplifié les rôles des joueurs sur le terrain. La compréhension mutuelle en défense et en attaque porte ses fruits.

« Le nouvel entraîneur nous aide beaucoup », a ajouté le joueur. « Nous avons des idées claires, nous savons exactement où chaque coéquipier doit se positionner, tant en défense qu'en attaque. J'aime beaucoup jouer dans ce style, il correspond parfaitement à mes caractéristiques. » La récupération du ballon et la création d'occasions dangereuses sont les facteurs clés des victoires de l'équipe.

Jorge Jesus a également souligné dans sa déclaration d'après-match que l'atmosphère au sein de l'équipe était saine, mettant fin aux controverses. En conséquence, le Portugal franchit une nouvelle étape et prouve sur le terrain qu'il peut réussir même sans sa star.