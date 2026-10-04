Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Bruno Fernandes, avant le match crucial contre la Norvège dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des nations Cristiano Ronaldoa réagi aux rumeurs concernant son départ de l'équipe. Le capitaine a appelé tout le monde à cesser les divisions et à maintenir le respect envers la star légendaire.

Dans une interview accordée au célèbre journal portugais A Bola Fernandes a révélé des détails sur l'ambiance au sein de l'équipe nationale, sa conversation privée avec Ronaldo et les tensions survenues.

« J'ai parlé avec Cristiano » : La confession sincère du capitaine

Bruno Fernandes Cristiano Ronaldoa souligné que rien ne peut changer sa place dans le football national :

Statut éternel : « Quoi qu'il arrive, Cristiano Ronaldo restera le symbole éternel du Portugal, de l'équipe nationale, du football portugais et de notre pays. Il n'est pas seulement l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais aussi une personne qui occupe une place profonde dans le cœur de chaque Portugais », a déclaré Fernandes.

Conversation personnelle : Le capitaine a indiqué qu'il avait parlé personnellement avec Ronaldo et que ses services devraient primer sur toute décision controversée.

Y a-t-il une division dans l'équipe ?

Le capitaine a également répondu clairement aux rumeurs circulant dans les médias sur d'éventuels clans :

« Une affaire de famille » : Il a souligné que toute famille résout ses problèmes à huis clos et que l'équipe nationale doit suivre cette voie. Il n'y a aucune division en groupes au sein de l'équipe.

Focus sur le terrain : Pour ignorer la pression extérieure, les joueurs passent leur temps libre ensemble à se détendre et à jouer aux cartes.