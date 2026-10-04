Bruno Fernandes ne reste pas silencieux : le départ de Ronaldo et les secrets de l'équipe révélés

·2·Sport
Bruno Fernandes ne reste pas silencieux : le départ de Ronaldo et les secrets de l'équipe révélés

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Bruno Fernandes, avant le match crucial contre la Norvège dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des nations Cristiano Ronaldoa réagi aux rumeurs concernant son départ de l'équipe. Le capitaine a appelé tout le monde à cesser les divisions et à maintenir le respect envers la star légendaire.

Dans une interview accordée au célèbre journal portugais A Bola Fernandes a révélé des détails sur l'ambiance au sein de l'équipe nationale, sa conversation privée avec Ronaldo et les tensions survenues.

« J'ai parlé avec Cristiano » : La confession sincère du capitaine

Bruno Fernandes Cristiano Ronaldoa souligné que rien ne peut changer sa place dans le football national :

  • Statut éternel : « Quoi qu'il arrive, Cristiano Ronaldo restera le symbole éternel du Portugal, de l'équipe nationale, du football portugais et de notre pays. Il n'est pas seulement l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais aussi une personne qui occupe une place profonde dans le cœur de chaque Portugais », a déclaré Fernandes.

  • Conversation personnelle : Le capitaine a indiqué qu'il avait parlé personnellement avec Ronaldo et que ses services devraient primer sur toute décision controversée.

Y a-t-il une division dans l'équipe ?

Le capitaine a également répondu clairement aux rumeurs circulant dans les médias sur d'éventuels clans :

  • « Une affaire de famille » : Il a souligné que toute famille résout ses problèmes à huis clos et que l'équipe nationale doit suivre cette voie. Il n'y a aucune division en groupes au sein de l'équipe.

  • Focus sur le terrain : Pour ignorer la pression extérieure, les joueurs passent leur temps libre ensemble à se détendre et à jouer aux cartes.

« Je demande à notre peuple de ne pas se diviser, mais d'aborder tous les participants à la situation avec respect. Krish a été et restera notre icône », a conclu Bruno.

Bruno FernandesCristiano RonaldoÉquipe du PortugalLigue des nationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le départ de Ronaldo coûte cher au Portugal : 2 millions d'abonnés perdus !Le départ de Ronaldo coûte cher au Portugal : 2 millions d'abonnés perdus !Aujourd'hui 00:56Chaos au Portugal : Les supporters divisés entre Ronaldo et JesusChaos au Portugal : Les supporters divisés entre Ronaldo et Jesus2 octobre 22:12Ce que Bruno Fernandes a dit à propos de Cristiano RonaldoCe que Bruno Fernandes a dit à propos de Cristiano RonaldoHier 22:33«Même les lions savent quand la chasse est terminée» : Ibrahimović sur le coup d'éclat de Ronaldo«Même les lions savent quand la chasse est terminée» : Ibrahimović sur le coup d'éclat de RonaldoHier 09:06Rasmus Højlund explique pourquoi il a célébré son but contre le Portugal à la manière de RonaldoRasmus Højlund explique pourquoi il a célébré son but contre le Portugal à la manière de Ronaldo2 octobre 21:29Rafael Leão s'exprime sur le fait de porter le maillot de Cristiano RonaldoRafael Leão s'exprime sur le fait de porter le maillot de Cristiano Ronaldo2 octobre 13:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov