Un point final au conflit ? Jorge Jesus accepte une rencontre secrète avec Ronaldo

Un tournant inattendu a eu lieu dans le conflit majeur qui domine l'actualité du football portugais. Le sélectionneur national Jorge Jesus a accepté la proposition de rencontrer en tête-à-tête le capitaine qui a quitté l'équipe de manière fracassante, Cristiano Ronaldo pour résoudre la situation.

Selon le prestigieux journal portugais A Bola , la fédération portugaise de football a pris en charge la médiation officielle pour réconcilier les deux parties.

Négociation en terrain neutre : La Fédération attend la réponse de Ronaldo

La Fédération portugaise de football (FPF) travaille activement pour apaiser les tensions autour de l'équipe nationale :

L'accord de l'entraîneur : Le technicien expérimenté Jorge Jesus a officiellement accepté la proposition de la fédération d'organiser une rencontre et de trouver une solution au conflit.

Contact avec Madrid : Actuellement, les responsables de la fédération négocient avec les représentants de Cristiano Ronaldo, qui se trouve à Madrid, et attendent l'accord final de la star.

Terrain neutre : Afin de réduire les tensions, il est prévu d'organiser le dialogue bilatéral sur un terrain neutre.

Quelle est l'origine du désaccord ?

Le sérieux refroidissement entre le maître et l'élève a éclaté après le match contre la Norvège (2-1) :

Lors de cette rencontre, Ronaldo, âgé de 41 ans, s'attendait à entrer en jeu en seconde période, mais a dû passer les 90 minutes sur le banc des remplaçants.

En conséquence, le capitaine a quitté de manière inattendue Copenhague, où se trouvait le camp de base de l'équipe, pour s'envoler vers Madrid.

Aujourd'hui, le 4 octobre, l'équipe nationale du Portugal accueille à nouveau la Norvège au stade du Dragão à Porto dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Dans le contexte de ce match crucial, la réconciliation entre l'entraîneur et la star est au centre de l'attention de tout le pays.