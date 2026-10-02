Ronaldo va-t-il quitter la sélection ? La FPF tente une réconciliation avec Cristiano

Le scandale qui secoue l'équipe nationale du Portugal continue d'occuper le devant de la scène du football mondial ! Selon le prestigieux journal espagnol Marca la Fédération portugaise de football (FPF) a entamé des démarches urgentes pour rétablir les relations avec le buteur légendaire et attaquant d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo et mettre fin au conflit en cours.

La superstar de 41 ans, qui a quitté le camp d'entraînement après une altercation, est sur le point de mettre un terme définitif à sa carrière internationale. Cependant, la direction de la fédération ne veut absolument pas se séparer de son icône vivante de cette manière. Alors, que s'est-il réellement passé dans le vestiaire et une réconciliation est-elle possible ?

« Ils espèrent qu'il ne prendra pas sa retraite »

Marca selon les détails fournis, la fédération déploie tous les efforts diplomatiques pour redresser la situation :

Le plan de paix de la fédération : Les représentants de l'organisation mènent des négociations pour annuler la décision ferme de Ronaldo de quitter l'équipe nationale et le convaincre de revenir ;

Risque de fin de carrière : Selon les rapports des médias portugais, Cristiano envisage sérieusement de mettre officiellement un terme à son histoire inégalée avec la sélection nationale ;

Conflit avec Jesus : Il a été rapporté précédemment que l'attaquant avait quitté l'entraînement en raison d'un sérieux désaccord avec l'entraîneur Jorge Jesus ;

Déclaration de l'entraîneur : Bien que Jorge Jesus ait officiellement affirmé qu'il n'y avait aucun conflit grave, le départ de Ronaldo du camp de l'équipe et ses commentaires acerbes indiquent que la situation est critique.

Le point le plus dramatique d'une carrière légendaire

« Les responsables de la fédération espèrent que, malgré le récent scandale, Ronaldo ne mettra pas fin à sa carrière internationale et cherchent à résoudre le différend par une réconciliation. »

Un tel départ de Ronaldo de l'équipe nationale serait un coup dur non seulement pour le football portugais, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde.

Le conflit entre Ronaldo et l'équipe du Portugal (Tableau)

Facteur / Aspect Situation actuelle et coulisses Protagoniste Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, capitaine du Portugal) Partie au conflit Entraîneur Jorge Jesus Rapports des médias Ronaldo veut mettre fin à sa carrière internationale Réaction de la fédération Tentative de réconciliation urgente pour sauver Cristiano Source Marca et médias portugais

Selon vous, est-il juste que Ronaldo mette fin à sa carrière internationale après un tel scandale, ou devrait-il se réconcilier avec l'entraîneur et rejouer lors des grandes compétitions ? La fédération pourra-t-elle le convaincre ?

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