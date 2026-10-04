Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Thomas Tuchel « Manchester City» a parlé ouvertement de l'impact potentiel des accusations financières pesant sur le club et du risque de relégation sur la sélection nationale. Le technicien allemand a souligné que les joueurs vedettes ne seraient pas pénalisés en raison des problèmes de leur club.

Alors que la procédure d'appel est en cours pour les « Citizens », reconnus coupables d'infractions financières par une commission indépendante, les journalistes ont interrogé Tuchel sur le sort des stars anglaises en équipe nationale.

« Ce n'est pas la division qui compte, c'est le talent » : la position ferme de Tuchel

Le sélectionneur de l'Angleterre a clairement expliqué que le statut du club dans la ligue n'est pas un facteur décisif pour une convocation :

Le critère principal est l'utilité : « Lorsque je sélectionne des candidats pour l'équipe nationale, je me concentre sur leur capacité à apporter de la valeur lors d'un match, d'un stage ou d'un tournoi majeur. La ligue dans laquelle évolue le joueur est secondaire », a déclaré l'entraîneur.

Pas d'exclusion automatique :

« Le fait qu'un joueur n'évolue pas dans la première division ne signifie pas qu'il doit être automatiquement écarté de l'équipe nationale. Chaque cas et chaque joueur doivent être évalués individuellement », a insisté Thomas Tuchel.

City a fait appel, la pression continue

Rappelons qu'une commission indépendante de la Premier League a reconnu «Manchester City» coupable d'avoir enfreint les règles du fair-play financier pendant de nombreuses années. Parmi les sanctions évoquées figurent le retrait de points et même une relégation dans une division inférieure.

La direction du club mancunien a fermement rejeté toutes les allégations et a déposé un recours officiel. Cette déclaration de Tuchel est un grand soulagement psychologique pour les cadres de l'équipe d'Angleterre évoluant à «Manchester City».