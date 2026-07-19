Tuchel répond aux critiques : « Les paroles ne donnent ni points ni médailles »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre Thomas Tuchel a réagi aux vives critiques adressées à l'équipe après la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, après la défaite contre l'Argentine, tout le travail accompli par les Anglais durant le tournoi a été presque balayé.

À peine un jour plus tard, l'Angleterre a battu la France sur le score de 6:4, enregistrant son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis 1966.

« C'était comme si nous n'avions même pas passé la phase de groupes »

Tuchel a souligné lors de la conférence de presse après la demi-finale contre l'Argentine que les résultats de l'équipe avaient été jugés de manière excessivement négative.

« On aurait dit que nous avions quitté la compétition sans gagner un seul match en phase de groupes. Pourtant, 24 heures plus tard, nous avons obtenu notre meilleur résultat depuis 60 ans », a déclaré l'entraîneur.

Après la défaite 1:2 de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale, Tuchel a été sévèrement critiqué pour ses choix tactiques. Certains experts ont même appelé à son limogeage.

Tuchel a mis en garde l'équipe contre deux dangers

Selon le technicien allemand, il est erroné de se laisser abattre après une défaite dans un tournoi majeur, tout comme il est dangereux de se surestimer après une seule victoire.

« Nous essayons de ne pas nous décourager après une défaite et de ne pas devenir trop arrogants après une victoire. »

Tuchel s'est dit satisfait de la façon dont les joueurs se sont rétablis en peu de temps après le résultat douloureux contre l'Argentine pour répondre dignement face à la France.

« Les paroles ne donnent ni points ni médailles »

Le sélectionneur de l'Angleterre a affirmé que se concentrer excessivement sur la pression extérieure et les débats ne profite pas à l'équipe.

« La meilleure façon de faire est de ne pas rester bloqué sur ce qui s'est passé, de se reprendre et de chercher à gagner le match suivant. Le reste n'est que bavardage. Les paroles ne donnent ni points ni médailles. »

Il a souligné que les joueurs ont choisi la meilleure façon de répondre aux critiques : en montrant des résultats sur le terrain face à la France.

Le match contre la France est devenu un drame historique

L'Angleterre menait 4:0 à la mi-temps du match pour la troisième place. La France a entamé une remontée spectaculaire après la pause, mais les hommes de Tuchel ont conservé leur victoire 6:4.

Il s'agit du match pour la troisième place le plus prolifique de l'histoire des Coupes du Monde. Bukayo Saka, auteur d'un triplé, est devenu le héros de la rencontre.

L'Angleterre a ainsi remporté la médaille de bronze du Mondial pour la première fois. C'est la première fois depuis son titre en 1966 que l'équipe termine une Coupe du Monde sur le podium.

Le bronze n'est pas encore l'objectif final pour Tuchel

Coupe du Monde 2026 Thomas Tuchela dirigé son premier tournoi majeur avec l'Angleterre. Bien que l'équipe se soit arrêtée aux portes de la finale, la victoire sur la France a donné au coach une confiance importante avant les prochaines compétitions.

« Je suis heureux que nous ayons pu réagir ainsi. C'est exactement la réaction que nous voulions. C'était un match incroyable », a déclaré Tuchel.

Pour information, la Coupe du Monde 2026 ne s'est pas déroulée au Qatar, mais aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Désormais, la mission principale pour l'Angleterre est de prouver lors du prochain tournoi majeur que cette médaille de bronze n'est pas un hasard. Comme l'a dit Tuchel, les mots ne donnent pas de médailles. Le terrain, lui, révèle tout très rapidement.