Le sélectionneur de l'Angleterre dévoile son plan pour arrêter Messi

L'Angleterre affronte l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant la rencontre, Thomas Tuchel a répondu à la question la plus brûlante : Lionel Messicomment l'arrêter ?

« On ne peut pas le neutraliser à 100 % »

Tuchel a admis ouvertement qu'il n'est pas facile de neutraliser totalement Messi.

« Nous comprenons très bien que nous ne pouvons pas le 'bloquer' à 100 % et de manière constante », a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre.

C'est une évaluation réaliste avant la demi-finale. Car même à 39 ans, Messi reste un joueur capable de changer le cours d'un match sur une seule action.

L'expérience Haaland peut-elle servir contre Messi ?

Tuchel a évoqué le match contre la Norvège. Il a souligné que l'Angleterre avait bien géré la situation pour arrêter Erling Haaland en quart de finale.

Mais il ne considère pas Messi et Haaland comme des joueurs similaires.

Haaland représente un danger par sa puissance, sa vitesse et son sens du but dans la surface. Messi est un problème totalement différent : il trouve des espaces, dicte le rythme, délivre la dernière passe et frappe quand il le faut.

Joueur Danger principal Erling Haaland danger de but dans la surface Lionel Messi espaces libres, passes, tirs et contrôle du jeu La mission de l'Angleterre Ne pas bloquer Messi, mais couper les lignes de transmission

Comment l'Argentine soutient-elle Messi ?

Selon Tuchel, le danger de Messi ne réside pas seulement dans son talent individuel. Toute l'équipe argentine crée les conditions pour qu'il ait un impact décisif.

« Ils soutiennent Leo, l'aident et sont prêts à intervenir au moment opportun pour qu'il puisse changer le destin du match », a déclaré Tuchel.

C'est le signal tactique le plus important pour l'Angleterre : surveiller Messi individuellement ne suffit pas. Il faut aussi contrôler les joueurs qui lui transmettent le ballon, les espaces autour de lui et les mouvements de soutien.

Qu'exige Tuchel ?

Le sélectionneur anglais attend de son équipe de l'audace, de la confiance et une concentration maximale. Son plan ne vise pas seulement à « garder » Messi, mais à perturber la source du jeu argentin.

L'Angleterre doit accomplir les tâches suivantes :

• Rendre difficile l'arrivée du ballon vers Messi ;

• Isoler ses soutiens ;

• Réduire les espaces libres ;

• Exercer une pression collective dès que Messi reçoit le ballon ;

• Contrôler chacun de ses mouvements avec le ballon ;

• Ne pas laisser l'Argentine dicter le rythme du match.

En termes simples, ce n'est pas un seul joueur, mais toute l'équipe qui doit arrêter Messi.

Messi, l'énigme de la demi-finale

Lors de la Coupe du Monde 2026, Messi montre à nouveau qu'il est un joueur de tournoi majeur. Son expérience, sa vision du jeu et son sang-froid dans les moments décisifs restent l'arme principale de l'Argentine.

Si l'Angleterre se contente de surveiller Messi, elle pourrait être punie. Car l'Argentine possède aussi Julián Álvarez, Enzo Fernández et d'autres joueurs capables de faire la différence.

C'est pourquoi, pour Tuchel, le problème principal n'est pas un seul joueur, mais tout le mécanisme construit autour de Messi.

Une opportunité historique pour l'Angleterre

L'Angleterre a une grande chance d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Mais sur son chemin se dressent l'Argentine, championne du monde en titre, et Messi.

Dans cette rencontre, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice et les autres leaders devront être à leur meilleur niveau. Surtout au milieu de terrain, couper les points de départ de l'attaque argentine sera crucial.

L'équipe de Tuchel doit trouver l'équilibre entre prudence et audace. Se replier uniquement en défense est dangereux. S'ouvrir trop pourrait être un cadeau pour Messi.

Existe-t-il une « recette » ?

Il n'y a pas de recette miracle pour arrêter Messi. Tuchel le sait bien.

Mais l'Angleterre a ses chances : discipline collective, pressing rapide, supériorité physique au milieu et pression sur l'Argentine via le duo Kane-Bellingham.

Cette demi-finale n'est pas qu'un plan anti-Messi. C'est un examen pour voir à quel point l'Angleterre peut s'affirmer comme une grande équipe.

Tout se décidera sur le terrain

Tuchel a admis qu'on ne peut pas neutraliser Messi complètement. Mais l'Angleterre tentera d'atteindre la finale en limitant son influence, en coupant les connexions argentines et en croyant en son propre jeu.

La question principale est désormais : l'Angleterre pourra-t-elle limiter la magie de Messi ou la légende argentine changera-t-elle une fois de plus le destin d'un grand match ?