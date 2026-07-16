Tension entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : Joe Hart défend la jeune star

Après la victoire difficile et dramatique de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège, l'ambiance au sein de l'équipe est devenue un peu tendue. Les divergences d'opinion entre la star du Real Madrid, Jude Bellingham, et le sélectionneur Thomas Tuchel sont au centre de l'attention médiatique. Dans cette situation, l'ancien gardien de but de l'Angleterre, Joe Hart, a pris la défense du jeune milieu de terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le fait est qu'après la victoire 2-1 contre la Norvège (après prolongations), Thomas Tuchel avait ouvertement déclaré qu'il n'était pas entièrement satisfait du jeu de l'équipe. Lorsque ces critiques ont été rapportées à Jude Bellingham lors d'une interview, le joueur a réagi de manière assez abrupte et désinvolte. Intervenant sur BBC One, Joe Hart a souligné que les journalistes avaient délibérément posé la question sur un ton négatif pour provoquer le joueur.

L'approche "sournoise" des journalistes

Selon Joe Hart, Jude Bellingham s'est senti attaqué. "Si vous faites attention aux questions posées à Jude, vous verrez qu'elles étaient un peu injustes. Parce qu'on ne lui a rapporté que les aspects négatifs des propos de Thomas Tuchel. Bien sûr, il réagit ainsi, car après avoir tout donné sur le terrain et réalisé une performance incroyable, il a eu l'impression que tout le monde ne parlait que des défauts", a déclaré l'ancien gardien.

Jude Bellingham a été impliqué dans les deux buts, menant son équipe en demi-finale. Épuisé et sous le coup de l'émotion, le joueur a répondu à la critique de son entraîneur lors d'une interview sur ITV avec un "Peu importe" (Whatever). Il a également laissé entendre que l'entraîneur ne comprenait peut-être pas la difficulté de jouer sous une chaleur intense face à des joueurs de classe mondiale comme Erling Haaland et Martin Odegaard.

Thomas Tuchel tente d'apaiser la situation

Ce malentendu aurait pu nuire à l'ambiance interne avant la demi-finale de l'Angleterre contre l'Argentine. Cependant, Thomas Tuchel a rapidement cherché à rectifier le tir. Le technicien allemand a expliqué que ses critiques n'étaient pas un manque de respect envers les joueurs, mais une quête de standards élevés. Il a affirmé aimer son équipe et ses joueurs, tout en soulignant la nécessité d'améliorer la qualité du jeu.

"Je n'étais pas satisfait à 100 % du jeu de mon équipe et je maintiens cette position. Nous pouvons jouer plus vite et avec plus de précision. Les erreurs techniques auraient pu nous coûter cher. Ce n'est pas un problème, juste des aspects sur lesquels nous devons travailler. Il n'y a aucun conflit entre moi et l'équipe, j'ai une confiance totale en mes joueurs", a ajouté Tuchel lors de la conférence de presse.

Actuellement, l'Angleterre se concentre sur sa demi-finale. Le leadership de Jude Bellingham sur le terrain et les visions tactiques de Thomas Tuchel restent les facteurs clés de l'équipe sur la route de la finale. Selon les experts, de tels petits débats sont courants dans les grandes équipes et se transforment souvent en une motivation supplémentaire vers la victoire.