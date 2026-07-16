Tuchel après la défaite : « Je ne regrette rien »

L'Angleterre a manqué la qualification pour la finale de la Coupe du Monde 2026 à quelques minutes près. Malgré cela, l'entraîneur Thomas Tuchel a assumé l'entière responsabilité de la composition et des choix tactiques contre l'Argentine, affirmant qu'il ne regrettait rien pour le moment.

« C'est moi qui prends les décisions »

Après la demi-finale contre l'Argentine, les remplacements du sélectionneur anglais et la tentative de l'équipe de conserver le score ont été au centre des débats.

Tuchel n'a pas fui les critiques. Il a déclaré qu'il avait analysé le match, pris des décisions spécifiques et que, en tant qu'entraîneur, il était responsable du résultat.

« Vous pouvez débattre avec des millions d'entraîneurs, mais c'est moi qui prends les décisions. »

Selon lui, l'Angleterre contre l'Argentinea livré l'un de ses meilleurs matchs du tournoi et méritait son avantage de 1-0.

Il ne restait que quelques minutes avant la finale

L'Angleterre a ouvert le score en seconde période grâce à un but d'Anthony Gordon. L'équipe de Thomas Tuchel a longtemps limité les atouts offensifs du champion du monde en titre.

Mais en fin de match, l'Argentine a intensifié sa pression. Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, et Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Sur les deux actions, Lionel Messi a délivré la passe décisive.

Événement principal Résultat But de l'Angleterre 55e minute Égalisation de l'Argentine 85e minute But de la victoire 90+2e minute Score final Angleterre — Argentine 1:2

Qu'est-ce qui a changé après l'ouverture du score ?

Tuchel a admis que l'équipe était devenue trop passive après avoir pris l'avantage. Il a déclaré que les joueurs n'avaient pas réussi à contrôler le ballon, avaient eu du mal à sortir de la défense et avaient offert trop d'opportunités de passes et de tirs à l'adversaire.

Selon les calculs de Reuters, entre le but de Gordon et le but victorieux de l'Argentine, l'Angleterre n'a eu que 12 % de possession de balle. Ce chiffre montre l'intensité de la pression argentine.

Tuchel a expliqué son passage à une défense à cinq par le désir de fermer les espaces dans l'axe et dans la surface de réparation. Cependant, ce changement tactique n'a pas pu stopper les attaques incessantes de l'Argentine.

« L'équipe a tout donné »

Malgré la défaite, le technicien allemand a salué l'attitude et l'état d'esprit de ses joueurs.

« L'équipe a tout donné. Nous étions vraiment très proches de la victoire. »

Selon Tuchel, l'Angleterre a évolué à un très haut niveau compte tenu des circonstances. Il a rappelé que tout au long du tournoi, l'équipe a parcouru de longues distances, joué en altitude et sous une forte chaleur, tout en étant parfois en infériorité numérique.

L'entraîneur a souligné que l'équipe, après avoir surmonté toutes ces difficultés, a fait preuve de caractère en demi-finale.

Pas de regrets, mais la douleur demeure

Bien que Tuchel dise « je ne regrette rien », cette défaite sera douloureuse pour l'Angleterre. L'équipe était très proche d'atteindre sa première finale de Coupe du Monde depuis 1966.

L'Angleterre menait encore au score à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mais au lieu de chercher un deuxième but, l'équipe a tenté de préserver son avantage et a subi la pression argentine.

Tuchel a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'ensemble du tournoi. Selon lui, les joueurs et le staff technique doivent d'abord digérer le choc émotionnel de la demi-finale.

Le tournoi n'est pas encore terminé pour l'Angleterre

L'Angleterre disputera son dernier match de la Coupe du Monde 2026 contre la France. Les deux équipes s'affronteront pour la troisième place et la médaille de bronze. L'Argentine, quant à elle, affrontera l'Espagne en finale pour le titre mondial.

Le match pour la médaille de bronze permettra à l'équipe de Tuchel de terminer le tournoi sur une victoire. Cependant, les dernières minutes de la demi-finale resteront longtemps gravées dans les mémoires du football anglais.

La question principale reste ouverte

Tuchel a assumé toute la responsabilité et a déclaré qu'il était fier de son équipe. Mais dans le football, le résultat se joue parfois sur une décision, une passe ou quelques minutes de passivité.

L'Angleterre était proche de battre l'Argentine, mais être proche ne suffit pas pour atteindre la finale.

Selon vous, la défaite de l'Angleterre est-elle due aux choix défensifs de Tuchel ou était-il de toute façon difficile de résister à la pression argentine ?