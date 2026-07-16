Thomas Tuchel a pris sa décision : il ne quittera pas l'Angleterre

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Thomas Tuchel a pris sa décision : il ne quittera pas l'Angleterre

Bien que le parcours de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2026 se soit arrêté en demi-finale, Thomas Tuchel poursuivra le travail entamé. Le technicien allemand a confirmé qu'il resterait à la tête de l'équipe au moins jusqu'à l'Euro 2028.

Le plan n'a pas changé après l'Argentine

L'Angleterre a perdu 1-2 contre l'Argentine en demi-finale. Les hommes de Thomas Tuchel avaient ouvert le score, mais ont encaissé deux buts dans les dernières minutes, laissant échapper la qualification pour la finale.

Après une défaite aussi douloureuse, il était naturel que des questions se posent sur l'avenir de l'entraîneur. Tuchel a clarifié la situation en rappelant que son contrat court jusqu'à l'Euro 2028.

« Mon contrat court jusqu'au Championnat d'Europe qui se déroulera chez nous », a déclaré l'entraîneur.

Le match pour la troisième place est devenu une rencontre que personne ne veut jouer

La Coupe du Monde n'est pas encore terminée pour l'Angleterre. L'équipe doit affronter la France pour la troisième place.

Cependant, Tuchel n'a pas caché que l'objectif des joueurs était la finale, pas la médaille de bronze.

« Nous devons encore disputer un match que nous n'attendons pas vraiment avec impatience, mais il aura lieu tout de même. »

Ce sentiment reflète également l'état d'esprit de l'équipe. Ayant été si proches d'atteindre la finale, il ne sera pas facile pour l'Angleterre d'oublier la douleur de la défaite et de se préparer pour le match pour la troisième place.

Le contrat a été prolongé plus tôt

Initialement, Tuchel devait diriger l'Angleterre jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026. Cependant, en février 2026, la Fédération anglaise de football a signé un nouvel accord avec lui.

Le contrat permet à l'entraîneur et à son staff de travailler jusqu'à l'Euro 2028. Le tournoi Grande-Bretagne étant organisé sur le territoire de l'Irlande, l'Angleterre se sentira comme l'une des équipes hôtes.

Sujet

Situation

Entraîneur principal

Thomas Tuchel

Résultat CDM 2026

Demi-finale

Résultat de la demi-finale

1-2 contre l'Argentine

Prochain match

Match pour la 3e place contre la France

Durée du contrat

Jusqu'à la fin de l'Euro 2028

L'objectif principal est désormais l'Euro 2028

Pour l'Angleterre, qui n'a pas pu atteindre la finale de la Coupe du Monde, la prochaine grande mission est l'Euro 2028. Tuchel devra perfectionner le style de l'équipe, intégrer de jeunes joueurs et trouver des solutions pour maintenir l'avantage dans les matchs décisifs.

L'Angleterre a atteint le dernier carré de la Coupe du Monde 2026. Mais la défaite dans les dernières minutes contre l'Argentine a montré que l'équipe doit encore ajuster certains aspects pour atteindre le niveau de champion.

Tuchel ne part pas. Par conséquent, le temps et la responsabilité des résultats seront désormais entre ses mains.

Selon vous, Thomas Tuchel pourra-t-il mener l'Angleterre au titre lors de l'Euro 2028 ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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