UEFA Nations League : L'Espagne s'impose face à la République tchèque

L'équipe nationale d'Espagne poursuit son parcours exceptionnel dans la phase de groupes de l'UEFA Nations League 2026/27. Lors du match disputé au stade « Estadio Carlos Tartiere » à Oviedo, les hôtes ont battu la République tchèque 3-1, conservant ainsi leur bilan parfait. Selon Goal.com, cette victoire offre 3 points à l'Espagne, les plaçant en tête du Groupe 3 avec trois points d'avance. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le match a débuté sous la nette domination des locaux. Après une superbe passe de Dani Olmo, le jeune prodige Lamine Yamal a ouvert le score dès la 6e minute en envoyant le ballon dans la lucarne gauche. Les Espagnols n'ont pas relâché la pression et ont réussi à consolider leur avance avant la fin de la première mi-temps.

Les buts de Rodri et Yamal donnent l'avantage à l'Espagne

Peu avant la pause, à la 35e minute, Rodri a décoché une frappe puissante et précise du pied droit depuis le centre de la surface. Le gardien tchèque Antonín Kinsky n'a rien pu faire, portant le score à 2-0. Ce but a ravi les supporters présents au stade et a assuré aux Espagnols une avance confortable avant la mi-temps.

Néanmoins, les Tchèques sont revenus sur le terrain avec un état d'esprit différent après la pause, tentant de relancer le suspense. À la 69e minute, suite à une passe d'Adam Hlozek, Jirí Sláma a conclu une contre-attaque rapide pour réduire le score à 2-1. Par la suite, l'équipe tchèque s'est activée pour égaliser, mettant le gardien David Raya en difficulté à plusieurs reprises.

Situation dans le groupe et destin des équipes en bas de tableau

Bien que les visiteurs aient tenté d'égaliser jusqu'à la fin, l'Espagne a repris le contrôle total du jeu dans les dernières minutes. À une minute de la fin, Mikel Merino, entré en jeu, a profité d'une contre-attaque rapide pour inscrire le troisième but et sceller le sort du match. La rencontre s'est soldée par une victoire 3-1 de l'Espagne.

Après cette défaite, la République tchèque enregistre son troisième revers consécutif dans le Groupe 3 et reste à la dernière place du classement sans aucun point. L'équipe est désormais menacée de relégation. De son côté, l'Espagne compte 9 points en trois matchs, devançant l'Angleterre de trois points, tandis que la Croatie occupe la troisième place avec 3 points.