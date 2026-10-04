UEFA Nations League : L'Espagne s'impose face à la République tchèque

·4·Sport
UEFA Nations League : L'Espagne s'impose face à la République tchèque

L'équipe nationale d'Espagne poursuit son parcours exceptionnel dans la phase de groupes de l'UEFA Nations League 2026/27. Lors du match disputé au stade « Estadio Carlos Tartiere » à Oviedo, les hôtes ont battu la République tchèque 3-1, conservant ainsi leur bilan parfait. Selon Goal.com, cette victoire offre 3 points à l'Espagne, les plaçant en tête du Groupe 3 avec trois points d'avance. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le match a débuté sous la nette domination des locaux. Après une superbe passe de Dani Olmo, le jeune prodige Lamine Yamal a ouvert le score dès la 6e minute en envoyant le ballon dans la lucarne gauche. Les Espagnols n'ont pas relâché la pression et ont réussi à consolider leur avance avant la fin de la première mi-temps.

Les buts de Rodri et Yamal donnent l'avantage à l'Espagne

Peu avant la pause, à la 35e minute, Rodri a décoché une frappe puissante et précise du pied droit depuis le centre de la surface. Le gardien tchèque Antonín Kinsky n'a rien pu faire, portant le score à 2-0. Ce but a ravi les supporters présents au stade et a assuré aux Espagnols une avance confortable avant la mi-temps.

Néanmoins, les Tchèques sont revenus sur le terrain avec un état d'esprit différent après la pause, tentant de relancer le suspense. À la 69e minute, suite à une passe d'Adam Hlozek, Jirí Sláma a conclu une contre-attaque rapide pour réduire le score à 2-1. Par la suite, l'équipe tchèque s'est activée pour égaliser, mettant le gardien David Raya en difficulté à plusieurs reprises.

Situation dans le groupe et destin des équipes en bas de tableau

Bien que les visiteurs aient tenté d'égaliser jusqu'à la fin, l'Espagne a repris le contrôle total du jeu dans les dernières minutes. À une minute de la fin, Mikel Merino, entré en jeu, a profité d'une contre-attaque rapide pour inscrire le troisième but et sceller le sort du match. La rencontre s'est soldée par une victoire 3-1 de l'Espagne.

Après cette défaite, la République tchèque enregistre son troisième revers consécutif dans le Groupe 3 et reste à la dernière place du classement sans aucun point. L'équipe est désormais menacée de relégation. De son côté, l'Espagne compte 9 points en trois matchs, devançant l'Angleterre de trois points, tandis que la Croatie occupe la troisième place avec 3 points.

EspagneRépublique tchèqueUEFA Nations LeagueLamine YamalRodri
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ligue des nations de l'UEFA : L'Espagne écrase la CroatieLigue des nations de l'UEFA : L'Espagne écrase la Croatie30 septembre 02:35Martin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le DanemarkMartin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le Danemark23 septembre 21:14L'Espagne bat la République tchèque 3-1L'Espagne bat la République tchèque 3-1Aujourd'hui 01:46Rodri se dit prêt à jouer pour le FC BarcelonaRodri se dit prêt à jouer pour le FC Barcelona18 août 23:31Pourquoi Rodri n'a-t-il pas été inclus parmi les capitaines du FC Barcelone ?Pourquoi Rodri n'a-t-il pas été inclus parmi les capitaines du FC Barcelone ?15 septembre 13:51Lamine Yamal : Avoir peur de gagner la Ligue des champions est un acte de lâchetéLamine Yamal : Avoir peur de gagner la Ligue des champions est un acte de lâcheté15 septembre 12:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov