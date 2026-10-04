Lionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel Messi

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Lionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel Messi

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, s'est exprimé ouvertement sur la fin de carrière internationale de son capitaine légendaire, Lionel Messi. Selon les informations relayées par La Nacion, l'entraîneur a admis que la place du huituple vainqueur du Ballon d'Or sur la scène internationale ne sera jamais comblée et que la dynamique de l'équipe connaîtra un changement radical. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après la large victoire 7-0 contre le Burkina Faso, l'attention s'est portée sur le match amical de mardi contre le Bénin. Cette rencontre devrait être la dernière de Lionel Messi sous le maillot argentin. Lionel Scaloni, qui a mené l'équipe à la victoire lors de la Coupe du Monde au Qatar et de la Copa América, a évoqué l'impact unique de son joueur.

Nostalgie et énergie unique

Lionel Scaloni a souligné qu'une fois que Messi aura quitté le terrain, seul un sentiment de nostalgie entourera l'équipe. "Il ne restera que de la nostalgie, car il ne sera plus là", a déclaré l'entraîneur. Selon lui, évoluer aux côtés de Lionel Messi sur le terrain était une sensation absolument unique, une émotion partagée non seulement par ses coéquipiers, mais aussi par ses adversaires et les supporters.

Le technicien argentin a souligné que ce ne sont pas seulement les magnifiques buts de Messi qui ont inspiré tout le monde, mais sa présence même sur le terrain. Scaloni a admis n'avoir jamais vu une telle caractéristique chez un autre joueur, ajoutant que si l'équipe nationale continuera son chemin, elle ne sera plus jamais la même.

Dévouement et professionnalisme exemplaire

Selon l'entraîneur, l'héritage principal que Lionel Messi laisse aux générations futures est sa discipline de fer en coulisses et son travail acharné à l'entraînement. Même lorsque l'équipe avait déjà assuré sa qualification pour le Mondial, il était toujours le premier à arriver aux rassemblements et le dernier à partir, une véritable leçon pour tous.

"C'est un exemple incroyable : il arrive le premier à l'entraînement, il part le dernier, il prend soin de lui et aborde chaque match avec sérieux", a déclaré Lionel Scaloni en louant les qualités humaines et professionnelles du joueur.

Adieux historiques au stade Monumental

Le match contre le Bénin au stade Monumental deviendra une cérémonie d'hommage digne du grand capitaine et des joueurs cadres qui ont remporté le titre au Qatar. La demande de billets de la part des supporters a atteint un niveau sans précédent.

Selon Lionel Scaloni, même avec cinq stades comme celui-ci, ils seraient tous pleins et il manquerait encore de la place. L'entraîneur a souligné que cette journée sera inoubliable et riche en émotions pour tous, y compris pour Leo, notant que tous les coéquipiers qui l'ont soutenu méritent également ces applaudissements.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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