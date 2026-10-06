Lionel Messi met fin à sa carrière internationale

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, se prépare à mettre un terme à sa carrière internationale après le match amical de mercredi contre le Bénin. Cette rencontre, qui se déroulera au stade « Estadio Monumental » de Buenos Aires, sera une soirée d'adieu solennelle dédiée à la brillante carrière du légendaire attaquant en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par ESPN, le joueur de 39 ans est arrivé vendredi dans sa ville natale de Rosario et a rejoint le groupe de l'équipe nationale la semaine dernière. Il a terminé ses derniers entraînements avec succès et devrait débuter ce match historique en tant que titulaire. Ce match marque un tournant dans l'histoire du football argentin, et les coéquipiers vainqueurs de la Coupe du Monde 2022 ont également été invités en tant qu'invités d'honneur.

Adieux au capitaine légendaire

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a rendu un vibrant hommage à son joueur le plus influent lors de la conférence de presse. Il a souligné que l'héritage de Messi sur la scène internationale ne sera jamais égalé, reconnaissant sa place unique sur le terrain.

Selon Scaloni, « Messi laisse un héritage inégalé. Nous devons continuer à jouer, mais le sentiment de le voir sur le terrain est unique et irremplaçable. Je n'ai jamais vu personne d'autre influencer le jeu avec autant d'émotion, et c'est précisément ce qui nous manquera ».

Records et avenir

Lionel Messi a accompli des exploits immenses au cours de sa carrière internationale. Son palmarès comprend la Coupe du Monde 2022, deux Copa América, une médaille d'or olympique, ainsi que 125 buts marqués en 207 sélections. Le détenteur de huit Ballons d'Or sera entouré lors de cette soirée d'adieu par ses coéquipiers proches tels que Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso et Nicolás Otamendi.

Parallèlement, il a été annoncé que Paulo Dybala, Nahuel Molina et Alejandro Gómez ne pourront pas participer à la rencontre de Buenos Aires. Par ailleurs, Nicolás Otamendi prévoit de mettre fin à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2026.

L'entraîneur Lionel Scaloni a exprimé sa confiance en l'avenir de l'équipe, saluant particulièrement l'approche professionnelle de Messi : « Il ne reste plus que la nostalgie, car il ne sera plus sur le terrain. C'est un exemple incroyable. Il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir, il sait prendre soin de lui et aborde chaque match avec un sérieux absolu ».