Lors du Festival dello Sport à Trente, le célèbre milieu de terrain bosnien Miralem Pjanić a partagé des souvenirs captivants de sa riche carrière, notamment ses années fastes à la Juventus. Ayant évolué à la Roma, à la Juventus et dans d'autres clubs de premier plan, le joueur a souligné l'impact majeur de Massimiliano Allegri sur son développement tactique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le traumatisme de Cardiff et une équipe redoutable

Selon des sources comme IXBT.com, Pjanić garde un souvenir douloureux de la finale de la Ligue des champions à Cardiff. Il a admis que l'arrêt de Keylor Navas sur sa frappe puissante le hante encore. Selon lui, le score de 4-1 ne reflète pas la physionomie réelle du match, qui n'aurait jamais dû se terminer par un tel écart.

Néanmoins, la Juventus de cette époque possédait un effectif capable de tout gagner. Miralem a regretté de ne pas avoir remporté de titre avec la Roma, barré par cette Juventus impériale. En rejoignant Turin, il a pu constater par lui-même la force mentale et le potentiel immense de ce groupe.

La comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Pjanić a eu la chance de jouer avec les plus grands, citant particulièrement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Interrogé sur son choix entre ces deux « extraterrestres », il a répondu : « Je choisis Leo. Sa classe et son talent sont inexplicables. C'est un joueur doté d'un don divin, capable de rendre les choses complexes si simples. »

Parallèlement, il a souligné que Cristiano Ronaldo est un joueur unique, capable de faire débuter un match à son équipe avec un avantage psychologique de 1-0. Il a salué la soif de buts et la volonté de fer du Portugais, qu'il considère comme un modèle de persévérance.

Cristiano Ronaldo et l'astuce des coups francs

Pjanić a raconté une anecdote amusante sur la rivalité avec Cristiano Ronaldo pour tirer les coups francs. Il était impossible de faire changer d'avis le Portugais s'il avait décidé de tirer.

Pour donner une chance au Bosnien, réputé pour sa précision, Massimiliano Allegri utilisait une ruse : « Si un coup franc était sifflé et que Ronaldo voulait le tirer, Allegri envoyait immédiatement les kinés sur le terrain. Ronaldo était obligé de sortir, et j'en profitais pour tirer. Contre Naples, c'est ainsi que j'ai marqué, je remercie donc Max », se souvient Pjanić.