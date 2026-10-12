Cristiano Ronaldo se considère comme le « meilleur joueur » de l'histoire du football

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Cristiano Ronaldo se considère comme le « meilleur joueur » de l'histoire du football

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il se considère comme le meilleur joueur de tous les temps. Il s'est exprimé à ce sujet lors d'un entretien avec le journaliste et ami Edu Aguirre. L'interview a été diffusée sur la chaîne CNN Portugal.

Au cours de la conversation, Ronaldo a partagé ses réflexions sur sa carrière, ses réalisations et Lionel Messi sa rivalité de longue date avec lui.

« Je suis le meilleur joueur de l'histoire. Point final. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne connais personne de meilleur que moi. L'histoire est déjà écrite. Même si je prenais ma retraite aujourd'hui, je ne regretterais rien », a déclaré l'attaquant portugais.

En Lionel Messi évoquant sa rivalité avec , il a souligné que cette compétition a poussé les deux joueurs à atteindre des sommets encore plus élevés.

« L'un a toujours motivé l'autre. C'est comme la rivalité entre Alain Prost et Ayrton Senna en Formule 1 », a ajouté Ronaldo.

Le joueur a également souligné que, malgré son âge, il continue de marquer des buts et que ses performances ne sont pas suffisamment valorisées.

La rivalité entre Ronaldo et Messi a été l'un des sujets les plus débattus du football mondial pendant de nombreuses années. Le duel entre les deux stars a marqué les esprits par leurs résultats en club et en sélection, leurs records et leur lutte pour les récompenses individuelles.

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