Douglas Costa s'exprime sur son expérience aux côtés de Cristiano Ronaldo

Selon Tuttosport, le milieu de terrain brésilien Douglas Costa a partné ses impressions chaleureuses sur son époque passée à la Juventus aux côtés de Cristiano Ronaldo et sur le rôle de la star portugaise dans l'équipe. Ayant passé plusieurs saisons réussies dans le club turinois, le footballeur a partagé des détails intéressants sur le niveau professionnel du quintuple Ballon d'or sur le terrain ainsi que sur sa nature joyeuse dans le vestiaire. Selon lui, c'était une véritable chance de jouer dans la même équipe que le meilleur buteur de l'histoire du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com .

En parlant de son arrivée au club de Turin et de l'influence de Ronaldo dans l'équipe, Douglas Costa a souligné à quel point Cristiano facilitait les matchs. Pendant environ 15 ans, il a toujours été une garantie pour les buts qu'il a marqués, a décrit l'ailier brésilien à propos de son ancien coéquipier. Costa a noté que partager le terrain avec Ronaldo était un grand bonheur, car le footballeur portugais sait faire des blagues au bon moment, mais devient un véritable monstre de professionnalisme pendant le match.

Détails du transfert à Turin et leçons d'Allegri

Arrivé en Italie en provenance du Bayern Munich en 2017, Douglas Costa, alors âgé de 33 ans, a également partagé ses souvenirs de la façon dont ce transfert s'est concrétisé. Il se rappelle que les négociations ont été rapides et qu'il avait compris qu'il aurait moins d'opportunités sous la direction de l'entraîneur Carlo Ancelotti à l'époque. La direction de la Juventus, Agnelli et Paratici, a travaillé activement sur son transfert. De außerdem, Alex Sandro a également joué un rôle important en l'invitant au club de Turin, car l'Inter montrait également de l'intérêt pour le joueur.

Le processus d'adaptation au football italien ne s'est pas fait immédiatement pour Douglas Costa. Sous Massimiliano Allegri, il a d'abord commencé sur le banc, mais après avoir commencé à comprendre les exigences du technicien italien, il a trouvé sa place dans le onze titulaire. Allegri m'a toujours expliqué qu'il fallait rester vigilant et ne pas se détendre une seule seconde, déclare Costa. Il a admis que cette approche de l'entraîneur avait été très précieuse pour changer sa vision du monde et sa mentalité.