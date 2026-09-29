L'haltérophilie ouzbèke a atteint un nouveau sommet historique aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Le membre de notre équipe nationale, Akbar Djuraev, lors de l'épreuve d'arraché, a soulevé 197 kilogrammes, établissant un nouveau record du monde.

Ce résultat n'est pas seulement l'une des performances les plus marquantes des Jeux asiatiques, mais aussi une nouvelle étape majeure dans l'histoire de l'haltérophilie pour l'athlète ouzbek.

197 kilogrammes — nouveau record du monde

Participant aux épreuves d'haltérophilie dans le cadre d'Aichi-Nagoya 2026, Akbar Djuraev a effectué sa tentative lors de l'épreuve d'arraché.

Notre compatriote a soulevé avec succès une charge de 197 kilogrammes, battant le record du monde dans cet exercice.

Ainsi, Djuraev a attiré une fois de plus l'attention de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques, non seulement par sa lutte pour la médaille, mais aussi par ce record du monde.

Le résultat de 197 kilogrammes a démontré la préparation physique de l'athlète et sa capacité à exprimer tout son potentiel sous pression lors de compétitions de haut niveau.

Mais le plus dur reste à venir

La participation d'Akbar Djuraev à Aichi-Nagoyane se termine pas avec l'arraché.

En haltérophilie, le résultat final est déterminé par la somme de deux exercices : l'arraché et l'épaulé-jeté .

C'est pourquoi l'une des étapes les plus importantes pour notre athlète est encore à venir.

Désormais, Djuraev va démontrer ses capacités dans l'épreuve d'épaulé-jeté. Une fois cet exercice terminé, le résultat total des deux épreuves et le classement final de l'athlète seront connus.

Un autre moment historique pour la délégation ouzbèke

Aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, les athlètes ouzbeks continuent d'enregistrer des résultats élevés dans diverses disciplines.

Le record du monde de 197 kilogrammes d'Akbar Djuraev est devenu un nouvel événement majeur pour la délégation du pays.

Le plus intéressant est que Djuraev n'a pas encore terminé la compétition. Après le record à l'arraché, toute l'attention se tourne désormais vers l'épaulé-jeté.

197 kilogrammes — un chiffre entré dans l'histoire. Maintenant, Akbar Djuraev a une autre mission : couronner sa performance, débutée par un record du monde, par un résultat final élevé aux Jeux asiatiques.

La prochaine performance du champion ouzbek déterminera son résultat final à Aichi-Nagoya 2026. Mais une chose est déjà certaine : Akbar Djuraev a commencé les Jeux asiatiques au Japon avec un nouveau record du monde.