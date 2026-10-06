L'équipe nationale d'Ouzbékistan a goûté à la défaite pour la première fois après deux victoires importantes lors de matchs amicaux internationaux (succès contre l'Iran et la Syrie). Fabio Cannavaro dirigés par notre sélection, nos représentants ont rendu visite à l'un des grands d'Asie, la Corée du Sud, et se sont inclinés sur le score de 0-2.

Le capitaine vedette des hôtes, Son Heung-min, a ouvert le score dès la 6e minute sur un coup franc précis, tandis qu'Oh Se-hun a inscrit le deuxième but à la 60e minute pour sceller le résultat final. Ce test sérieux a révélé le véritable potentiel de l'équipe nationale face à des adversaires de haut niveau.

Notes Flashscore : Qui a été le mieux noté ?

L'une des principales plateformes de statistiques sportives au monde, Flashscore a analysé les actions des participants au match et a publié des notes spécifiques :

Homme du match : Le meilleur joueur de la rencontre a été désigné comme étant le latéral gauche de l'équipe de Corée du Sud, Choi Hyun-taek Il a fait preuve d'une grande activité tant en défense que dans les attaques sur les ailes, et a été gratifié de 7,9 points ;

Les meilleurs côté Ouzbékistan : L'ailier offensif de notre équipe nationale, Abbosbek Fayzullaev a été le joueur le plus actif — il a obtenu 6,9 points (remplacé à la 83e minute). Le défenseur central du « Lens », Abdukodir Khusanov a été évalué à 6,8 points démontrant une fois de plus sa stabilité en ligne défensive ;

Le jour sans de Shomurodov : Le capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale, Eldor Shomurodov est resté sous le contrôle strict des défenseurs coréens. L'attaquant expérimenté, qui a disputé l'intégralité des 90 minutes, a reçu la note la plus basse de l'équipe : 5,7 points .

Une leçon sérieuse pour le staff technique

Après les victoires contre l'Iran et la Syrie, cette défaite a agi comme une « douche froide » pour notre équipe nationale :