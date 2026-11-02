Gordon explique les raisons des difficultés contre le Real et le PSG

L'ailier du FC Barcelone, Anthony Gordon, s'est exprimé ouvertement sur les deux récentes défaites majeures de l'équipe lors des dernières semaines : en Ligue des champions contre le PSG (2-4) et lors du Clasico en Liga contre les Madrilènes (1-2).

Mundo Deportivo Dans une interview accordée à la publication, l'attaquant anglais a souligné que l'équipe ne fuyait pas ses responsabilités, tout en précisant que des raisons et des facteurs différents expliquaient ces deux revers, et s'est dit prêt pour une revanche.

Fatigue et finition : quelles sont les causes des défaites ?

Revenant sur les lacunes observées lors des matchs cruciaux, Gordon a insisté sur le fait que le potentiel de l'équipe n'était pas encore pleinement exploité :

Assumer la responsabilité : « Nous devons assumer la responsabilité de ces deux défaites consécutives. En réalité, nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe », a affirmé l'ailier, confiant dans le mental du groupe ;

L'état physique contre le PSG : Le joueur a noté que le calendrier chargé a pesé lourd lors du match contre le club parisien : « Nous sommes arrivés au match contre le PSG plus fatigués et diminués que notre adversaire, et cela a eu un impact » ;

Domination dans le Clasico et le talent du Real : En analysant le match contre Madrid, Gordon a souligné que Barcelone avait été meilleur : « Contre le Real, je pense que nous avons mieux joué, nous avons créé plus d'occasions dangereuses, mais nous n'avons pas réussi à atteindre notre meilleur niveau. L'adversaire, lui, a marqué deux buts grâce à la grande classe et au talent individuel de ses joueurs ».

« J'ai hâte de les retrouver sur le terrain »

Le footballeur anglais espère tirer les bonnes leçons de ces échecs et revenir encore plus fort pour la phase décisive de la saison :