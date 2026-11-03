Arrivé lors du mercato estival au Real Madrid dans le cadre d'un transfert retentissant, Bernardo Silva s'impose comme le moteur principal de l'équipe. L'influence grandissante du milieu de terrain portugais de 32 ans s'explique par une refonte totale de son rôle sur le terrain.

L'entraîneur du club merengue, José Mourinho, a fait passer le jeu de toute l'équipe à un niveau supérieur en déplaçant le meneur de jeu expérimenté de son aile offensive traditionnelle vers une position plus reculée au centre du terrain.

Le coup tactique de Mourinho : « Meneur de jeu reculé » et contrôle du ballon

Les nouvelles fonctions confiées à Silva par le staff technique ont engendré une série de changements positifs dans le style de jeu du club madrilène :

Contrôle du ballon et gestion du tempo : Le positionnement plus bas de Bernardo Silva au milieu de terrain permet au Real de contrôler le ballon avec assurance et de construire des attaques de manière qualitative et progressive ;

Liberté pour Tchouaméni : L'excellente maîtrise technique et la précision des passes de Silva ont allégé la pression sur Aurélien Tchouaméni. En conséquence, le milieu français évolue avec plus de liberté, parvenant à stopper les contre-attaques adverses plus tôt ;

Intelligence de jeu : Grâce à son expérience et sa vision du jeu, la star portugaise agit comme le lien essentiel, assurant une transition rapide de la défense vers l'attaque.

Héroïsme lors du « El Clásico » : une lutte incomparable face à Pedri et Rodri

Le rôle décisif de Silva dans le système de Mourinho a été pleinement démontré lors du choc sans merci contre le FC Barcelone :

Travail défensif acharné : Bien qu'il soit un milieu offensif, Silva a prouvé qu'il excelle également dans les tâches défensives lorsqu'il le faut ;

Blocage au centre : En livrant une bataille intense contre les leaders du milieu catalan, Rodri et Pedri, Bernardo Silva a bloqué les circuits de jeu adverses, jouant un rôle clé dans cette victoire capitale ;

Pilier central : Après ce match, les experts du football et les sources internes au club considèrent désormais Silva comme la pièce maîtresse irremplaçable du Real.

Après des années couronnées de succès à Manchester City,la star de 32 ans, qui a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière, continue de prouver sous la direction de Mourinho qu'il reste au sommet du football européen grâce à son expérience et son sang-froid.